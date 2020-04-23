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У МОЗ розповіли, коли українцям дозволять зняти маски

STYLERКоронавірус    23.04.2020 - 22:51
У МОЗ розповіли, коли українцям дозволять зняти маски
Карантин в Україні (фото: freepik)

Максим Степанов розповів, як довго українцям доведеться носити маски в громадських місцях

Карантин в Україні через коронавірус продовжили до 11 травня і пояснили, що вихід з обмежень буде непростим. Максим Степанов, голова МОЗ, розповів, як довго українці будуть жити в нових умовах - носити маски і пам'ятати про соціальну дистанцію.

Нагадаємо, що нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль шокував українців тим, що в "нових умовах" ми будемо жити у найближчі два роки. Саме на такий термін може затягнутися пандемія коронавірусу.

Степанов сказав, що коронавірус - це хвороба, з якою сучасний світ ще не стикався. І все дуже серйозно - носити маски на обличчі і антисептик в кишені нам належить носити ще довго, і відмовимося ми від захисних засобів ще нескоро.

"Дуже великий період часу ми будемо змушені і користуватися масками, і тримати дистанцію, і користуватися дезінфекторами", - заявив Степанов, пише УП.

При цьому глава МОЗ акцентував на тому, що головною метою зараз є як можна швидше пом'якшити карантин, щоб уникнути сильної економічної кризи. Поки ж діють карантинні обмеження, маски носити в громадських місцях обов'язково.

Варто відзначити, що в Україні за останню добу новий антирекорд по розповсюдженню коронавірусу - 578 випадків за останню добу. Як і очікували в МОЗ, таке підвищення кількості хворих пов'язано з порушеннями під час святкування Великодня.

Раніше ми писали, які маски заборонено носити після посилення карантину в Україні.

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