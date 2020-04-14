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У Києві знову переносять поминальні дні: Кличко назвав дату

STYLERЖиття    14.04.2020 - 13:26
У Києві знову переносять поминальні дні: Кличко назвав дату
У Києві поминальні дні перенесуть через коронавірус (колаж РБК-Україна)

Мер Києва повідомив, що поминальні дні у столиці переносяться на 6 червня

Карантин у Києві через коронавірус продовжує діяти і на цих святкових вихідних на вулицях і в парках збільшиться кількість правоохоронців для контролю за дотриманням обмежень.

Мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-конференції заявив про плани перенесення Поминального тижня, яку традиційно починається після Великодня (19 квітня). Тепер поминальні дні у столиці переносяться на 6 червня.

"Підкреслюю, що в поминальні дні всі кладовища міста за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій будуть закриті... Поминальні дні перенесено на 6 червня", - заявив Кличко.

Раніше мер столиці повідомляв киянам, що поминальні дні пройдуть в травні, але через швидке поширення Covid-19 їх знову перенесли.

Комісія з НС Києва прийняла рішення закрити всі кладовища столиці через зростання епідемії в місті. На 14 квітня кількість інфікованих коронавірусом в столиці найбільша по Україні.

Як ми раніше писали, з початком карантину в Україні через коронавірус церкви почали проводити богослужіння онлайн. Styler склав список храмів ПЦУ, УГКЦ, УПЦ та інших, звідки ведуться трансляції.

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