Ошибки в приготовлении "Оливье", которые полностью испортят салат

Чтобы новогодний "Оливье" точно удался и порарадовал семью и гостей, его нужно правильно готовить.

Узнайте из материала Styler ниже , какие ошибки могут испортить вкус классического блюда.

Перемешивание

Добавьте сначала немного растительного масла, затем посолите. После добавления масла салат нужно тщательно перемешать и только потом добавлять майонез. Это нужно для того, чтобы овощи перемешались равномерно и не развалились.

Большое количество майонеза

Например, на 600 граммов салата нужно всего 60 граммов майонеза – это три чайные ложки. Иначе будет ощущаться только майонез.

Порядок добавления ингредиентов

Горошек добавлять нужно уже после того, как салат заправлен. В противном случае вы рискуете раздавить нежный овощ во время перемешивания.

Много картофеля, мало яиц

Не стоит забивать салат картофелем. На три порции (200 граммов порция) достаточно три небольших картофелины.

Яйца жалеть для салата нельзя. К большой порции нужно добавить как минимум три штуки, они сделают консистенцию "Оливье" более нежной.

Холодные и теплые ингредиенты – вместе

Перед тем как нарезать овощи и яйца, охладите их полностью. А горошек и огурцы не должны быть из холодильника. Позаботьтесь, чтобы все компоненты были комнатной температуры.

К тому же нарезать еще теплый или даже горячий картофель нельзя, он просто развалится в пюре.