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Как отварить куриное филе для салата, чтобы его не испортить

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Воскресенье 18 декабря 2022 07:03
Как отварить куриное филе для салата, чтобы его не испортить Как правильно готовить куриное филе (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Куриное филе – очень популярная составляющая многих салатов, которыми мы радуем близких и в будни, и по праздникам. Чтобы правильно его отварить и не сделать сухим, жестким и переваренным нужно знать несколько маленьких, но важных нюансов.

Как его правильно отварить – читайте ниже в материале Styler.

Секреты нежного куриного филе

Чтобы куриное филе после варки осталось мягким и сочным, нужно использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.

Варить нужно охлажденное мясо, а не такое, которое было предварительно заморожено. Если оно уже побывало в морозильной камере, дайте ему время размерзнуться на нижней полке холодильника.

Рецепт сочного мяса

Возьмите посуду достаточного объема, чтобы мясо было полностью погружено в воду. Вскипятите воду, добавьте специи и положите филе в кипящую воду (а не в холодную).

Для одного большого или двух небольших филе вам понадобится:

  • 3 зубчика чеснока,
  • половина луковицы
  • 1 лавровый лист
  • 5 горошин черного перца
  • соль по вкусу

Варить следует до готовности 15-18 минут в зависимости от размеров самого филе.

Затем нужно дать остыть прямо в этой воде. Благодаря этому филе останется сочным, нежным и ароматным.

Раньше мы писали, как приготовить на Новый год салат "Новинка".

Кроме того читайте о салате, вкуснее Мимозы.

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