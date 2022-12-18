Как отварить куриное филе для салата, чтобы его не испортить
Куриное филе – очень популярная составляющая многих салатов, которыми мы радуем близких и в будни, и по праздникам. Чтобы правильно его отварить и не сделать сухим, жестким и переваренным нужно знать несколько маленьких, но важных нюансов.
Как его правильно отварить – читайте ниже в материале Styler.
Секреты нежного куриного филе
Чтобы куриное филе после варки осталось мягким и сочным, нужно использовать только свежий продукт. Вот почему очень важно обратить внимание на срок годности курятины.
Варить нужно охлажденное мясо, а не такое, которое было предварительно заморожено. Если оно уже побывало в морозильной камере, дайте ему время размерзнуться на нижней полке холодильника.
Рецепт сочного мяса
Возьмите посуду достаточного объема, чтобы мясо было полностью погружено в воду. Вскипятите воду, добавьте специи и положите филе в кипящую воду (а не в холодную).
Для одного большого или двух небольших филе вам понадобится:
- 3 зубчика чеснока,
- половина луковицы
- 1 лавровый лист
- 5 горошин черного перца
- соль по вкусу
Варить следует до готовности 15-18 минут в зависимости от размеров самого филе.
Затем нужно дать остыть прямо в этой воде. Благодаря этому филе останется сочным, нежным и ароматным.
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