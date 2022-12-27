Помилки в приготуванні "Олів'є", які повністю зіпсують салат

Щоб новорічний "Олів'є" точно вдався і порадував родину і гостей, його треба правильно готувати.

Дізнайтеся з матеріалу Styler нижче , які помилки можуть зіпсувати смак класичної страви

Перемішування

Додайте спочатку трохи олії, потім посоліть. Після додавання олії салат треба ретельно перемішати і лише потім додавати майонез.Це потрібно для того, щоб овочі перемішалися рівномірно і не розвалилися.

Велика кількість майонезу

Наприклад, на 600 грамів салату треба всього 60 грамів майонезу - це три чайні ложки. Інакше буде відчуватися лише майонез.

Порядок додавання інгредієнтів

Горошок додавати треба вже після того, як салат заправлений. Інакше ви ризикуєте розчавити ніжний овоч під час перемішування.

Забагато картоплі, замало яєць

Не варто забивати салат картоплею. На три порції (200 грамів порція) достатньо три невеликі картоплини.

Яйця шкодувати для салату не можна. На велику порцію треба додати як мінімум три штуки, вони зроблять консистенцію "Олів'є" більш ніжною.

Холодні і теплі інгредієнти - разом

Перед тим, як нарізати овочі і яйця, охолодіть їх повністю. А горошок і огірки не мають бути з холодильника. Потурбуйтеся, щоб всі компоненти були кімнатної температури.

До того ж нарізати ще теплу чи навіть гарячу картоплю не можна, вона просто розвалиться в пюре.