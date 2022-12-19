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Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье: вы будете удивлены ингредиентами

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Понедельник 19 декабря 2022 08:00
Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье: вы будете удивлены ингредиентами Евгений Клопотенко (фото: facebook.com)
Автор: Светлана Мащенко

Оливье много не бывает, когда на носу Новый год. Существует много способов приготовить любимый салат – как классических, так и альтернативных. Как удивить гостей необычным салатом, точно знает Евгений Клопотенко.

Кулинар поделился авторским рецептом на YouTube.

Ингредиенты:

  • 250 г шампиньонов
  • 1 ст. л. растительного масла
  • Лавровый лист
  • 3 горошины душистого перца
  • 400-500 г курицы (2 куриных филе)
  • 4 шт. яйца (отваренных вкрутую)
  • 1 банка зеленого горошка (консервированного)
  • 4 шт. соленых огурцов
  • 3 шт. картофеля (отвареного в мундире)
  • 2 шт. моркови отварной
  • 3 ст. л. майонеза домашнего
  • Соль и перец по вкусу

Клопотенко показал, как готовить бомбезный Оливье: вы будете удивлены ингредиентами

Так будет выглядеть наш салатик

Пошаговое приготовление

Помытые и сухие шампиньоны положите в форму для запекания и полейте 1 ст. л. растительного масла. Соль добавьте по вкусу. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте грибы запекаться в течение 20 минут.

Картошку нужно отварить в мундире, почистить и нарезать средними кубиками. Морковь отварите, почистите от кожуры и нарежьте кубиками, как картофель.

Куриное филе положите в сотейник с подсоленной водой, лавровым листом и душистым перцем. Необходимо варить его 25 минут после закипания.

Очистите сваренные вкрутую яйца и нарежьте кубиками.

По готовности куриное филе следует охладить и нарезать небольшим кубиком. Готовые шампиньоны также нарежьте кубиком. То же сделайте с солеными огурцами.

Все ингредиенты перемешайте в емкости вместе с консервированным горошком. Заправьте салат домашним майонезом и снова перемешайте. Соль и перец по вкусу.

Раньше мы писали, как приготовить вкуснейший салат Оливье по домашнему рецепту.

Также читайте, как отварить куриное филе в салат, чтобы его не испортить.

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