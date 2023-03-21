Умер известный украинский музыкант, творчеством которого восхищались европейцы
Украинский пианист и композитор Александр Козаренко умер на 59 году жизни. Мужчина болел пневмонией, и внезапно его состояние ухудшилось. Его срочно перевели под аппарат искусственной вентиляции легких, но недуг все же победил...
Об этом сообщает издание о музыке The Claquers на своей странице в Facebook.
Что известно о великом композиторе
Александр Козаренко родился в Коломые в очень знаковую для Украины дату - 24 августа. Закончив обучение, он начинает работать композитором во многих жанрах сценических выступлений.
Его музыку слышали даже на фестивалях Европы, в частности, в Кракове и Мелос-Этосе в Словакии.
Александр Козаренко по фортепиано (фото: vikna.if.ua)
"Глубоко убежден, что каждому отведена своя частица музыкальной правды, которую должен воплотить. Я с сожалением хочу отметить, что свою частицу как композитор я уже сказал", - говорил музыкант в интервью The Claquers.
Режиссер Евгений Лавренчук в своем Facebook вспоминает, когда в последний раз он виделся с Александром.
"Последний раз мы виделись с ним еще перед войной, когда сажали деревья на Аллее художников в Киеве... Тогда мы смеялись, шутили, говорили на всех языках, он смешно реагировал, когда его оперу "П'єро мертвопетлює" я намеренно называл "П'єро - мертвий Петлюра"... Спи спокойно, Пьеро и Последний из могикан старой украинской интеллигентности", - делится он воспоминанием.
Александр Козаренко был уважаемым композитором в Украине (фото: zbruc.eu; kl.informator.ua)
При жизни Александр Козаренко написал более 50 мелодий к разным театральным представлениям.
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