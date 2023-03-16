Умер украинский певец - участник "Голоса страны". Ему было всего 25

Музыкант и участник "Голоса Украины" Евгений Щавлинский умер. Несколько лет он боролся с онкологией, однако в 2021 году болезнь достигла 4 стадии.

Об этом сообщают на странице Wholeheart.live в Facebook .

Что известно о Евгении

Евгений Щавлинский родился 12 ноября 1997 года в городе Ровно. В 2014 году он написал свою первую песню. Влюбившись в музыку, он окончил музыкальную школу по классу гитары.

А уже в 2018 году Евгений пришел на кастинг "Голоса страны". Однако тогда к нему не развернулось ни одно тренерское кресло.

"Есть песни, которые рождаются за 10 минут полностью, а другие, которые пишутся месяцами и как пазл состоят из разных обстоятельств и эмоций. Единственное, что общее для песен, которые я могу назвать своим искусством, - это честность", - говорил Евгений о своем творчестве.

Евгений Щавлинский (фото: instagram.com/shchavlinskyi)

Евгений Щавлинский умер от болезни (фото: facebook.com/wholeheart.live)

В 2021 году музыкант женился на девушке Саре. Она была любовью всей его жизни и стала его поддержкой в борьбе с непростой болезнью - раком, который к тому моменту уже достиг четвертой стадии.

Евгений Щавлинский с супругой (фото: instagram.com/shchavlinskyi)