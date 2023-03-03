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Просто шок. Умер известный продюсер Влад Ляшенко

Новина українською →
Киев, Пятница 03 марта 2023 16:15
Просто шок. Умер известный продюсер Влад Ляшенко В Киеве скончался Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)
Автор: Дмитрий Войналович

В Киеве умер известный продюсер Влад Ляшенко. Смерть наступила внезапно 3 марта около 15:00.

Трагическую новость сообщил в Facebook директор концертного агентства Concert.ua Дмитрий Феликсов.

"Я отказываюсь в это верить, еще 50 минут назад ты писал мне СМС", - написал Дмитрий.

Причина смерти Влада Ляшенко

Официальная версия пока не разглашается.

По словам Феликсова, продюсеру "просто стало плохо на работе, когда встречался с клиентом".

Просто шок. Умер известный продюсер Влад Ляшенко

Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)

Отметим, что Ляшенко работал арт-директором киевского клуба Bel Etage Music Hall.

До этого он являлся руководителем культовых заведений Bingo и MonteRay Live Stage.

Также Ляшенко является основателем популярной альтернативной премии Best Ukrainian Metal Act - первой и единственной премии металл-музыки в Украине.

Влад Ляшенко родился в Кривом Роге. Был менеджером группы ТОЛ - главной альтернативной группы Украины 2000-х.

На протяжении многих лет двигал украинскую альт-культуру к мировым стандартам, в частности, с помощью знаменитого лейбла "ІншаМузика". Его называли "серым кардиналом украинской альтернативной музыки".

4 февраля он отпраздновал день рождения...

Просто шок. Умер известный продюсер Влад Ляшенко

Влад Ляшенко (фото: facebook.com/vlad.lyashenko)

Реакция музыкального сообщества на смерть Ляшенко

В сети сотни музыкантов и причастных к шоу-бизнесу людей унывают и выражают соболезнования родным Влада.

  • Велика втрата для нас всіх...
  • Це якийсь шок… Спочивай з миром, Владе. Дякую за спільну роботу
  • Ти встиг зробити багато для української музики.
  • R.I.P. Спочивай з миром, друже. Світла пам'ять.
  • Дякую тобі за всі концерти, за можливості… Просто не можу повірити… Спочивай з миром, друже…
  • У мене немає слів. Я не хочу вірити в це. Спочивай з миром. Владе, попри всі наші професійні сварки, ти крутий, чуваче. Ти такий крутий.

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