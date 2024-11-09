Умер известный боксер и ведущий Вячеслав Узелков. Ему было всего 45 лет.

Когда умер Узелков

Информация о смерти боксера появилась 9 ноября. Новость об этом ошарашила сеть.

"С глубокой грустью сообщаем, что украинский бокс понес тяжелую утрату - ушел из жизни Вячеслав Узелков. Его имя навсегда останется в истории спорта, а пример силы, стойкости и преданности своему делу будет вдохновлять будущие поколения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Вячеслава. Светлая память Чемпиона", - говорится в посте.

Умер Вячеслав Узелков (скриншот)

Впоследствии новость о смерти Узелкова прокомментировал эксочельщик Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

"С глубокой болью воспринял новость о потере нашего друга и коллеги Вячеслава Узелкова. Сегодня украинский бокс понес непоправимую потерю. Вячеслав был не только талантливым спортсменом и чемпионом, но и человеком большого сердца, который всегда отдавал себя полностью своему делу", - написал он.

"Его жажду победы, силу духа и невероятную харизму трудно забыть. Вячеслав стал вдохновением для многих молодых боксеров и всегда оставался верен украинскому спорту. Светлая память тебе, Слава", - также говорится в посте.

Пост о смерти Узелкова (скриншот)

Почему умер Узелков

Причину смерти боксера пока не сообщили. Впрочем, известно, что у него были проблемы со здоровьем. В 2012 году он перенес инсульт.

Вячеслав Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

В феврале этого года боксер рассказывал, что из-за своего прошлого в спорте он стал человеком с инвалидностью.

"Это сообщение к родителям, которые мечтают о спортивных достижениях своих детей. Так вот, я никогда и не мог подозревать, что моя спортивная карьера закончится именно здесь, в больнице Шалимова. Я не отказываюсь от результатов и достижений и всех почестей. Но потом что? Больница и инвалидность, и помощь друзей", - писал Узелков в Instagram.

В марте стало известно, что у Узелкова проблемы с сердцем. В частности у него диагностировали тромбы и гангрену ноги.

Узелков перенес операцию (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Затем Узелков собирал деньги на операцию, перенесенную уже в апреле.

"Через час меня заберут в операционную. Операция, потом реанимация и если все хорошо, буду без связи, но здоров. Спасибо всем за поддержку. Друзьям, за добрые слова и чувства и поддержку, врагам - за то, что никогда не отдам свои силы им и до последнего буду бороться. Буду без связи и если все хорошо, то после реанимации дам ответ, есть ли жизнь дальше. буду. Жизнь дала мне много уроков и испытаний, которые я постоянно преодолеваю. Вот и это преодолею", - писал в тот день Узелков.

7 апреля боксер рассказал, что проснулся после операции с "новым сердцем".

Узелков в больнице (фото: instagram.com/uzelkov_official)

Он провел в больнице три недели. Лишь в конце апреля Узелкова выписали домой.

Боксер Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

По словам фитнес-тренера, восстановление было очень непростым. Впрочем, он не терял надежду на то, что вернется в обычную жизнь. Более того, недавно Узелков писал, что планирует возобновить работу и помогать людям худеть.

Вячеслав Узелков (скриншот)

Биография Узелкова

Спортсмен родился в Виннице, начал заниматься боксом с 1987 года. Первый бой Узелкова прошел в октябре 2004 года. Его карьера стремительно пошла вверх, уже в 2007 году он получил первый титул. Тогда Узелков победил россиянина Артема Вичкина.

Затем боксера ждало немало побед и титулов. Свой последний бой Узелков провел 12 апреля 2014 года. А до этого, в ноябре 2013 года, он завоевал последний в своей карьере титул - Интерконтинентального чемпиона по версии WBA в полутяжелом весе.

Узелков (фото: instagram.com/uzelkov_official)

После этого боксер сосредоточился на работе телеведущем. Он был членом жюри на шоу "Україна має талант", а со своей бывшей женой Мариной Боржемской работал на проекте "Зважені та щасливі".

В 2020 году Узелков пытался стать мэром Винницы. Он баллотировался от пророссийской "ОПЗЖ".

В браке с Боржемской спортсмен прожил более 20 лет. Марина родила от него двоих детей - сына Ромерта и дочь Оливию. В 2021 году пара сообщила о разводе.

Узелков и Боржемская (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Боржемская говорила, что в браке был абьюз, а сам Узелков все обвинения опровергал. Недавно сын Узелкова публично отрекся от своего звездного отца.