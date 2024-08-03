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Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: "Не хотелось этого"

Суббота 03 августа 2024 18:56
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Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: "Не хотелось этого" Марина Боржемская с сыном Робертом (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)
Автор: Любовь Блажко

Марина Боржемская отреагировала на слова своего сына о непростых отношениях с отцом Вячеславом Узелковым. Она поблагодарила Роберта за честность, а также извинилась за то, что ему пришлось столкнуться в своей жизни с подобной ситуацией.

Что еще написала фитнес-тренер и бывшая жена боксера, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Как отреагировала Боржемская на заявление сына об отце

Марина в своем блоге также опубликовала пост, в котором восхитилась честностью и отважностью своего 15-летнего сына. Она поблагодарила его за готовность отстаивать интересы их семьи.

"Ты показал свою взрослость, мудрость, силу, боль, утрату и достояние. Я увидела твою смелость быть честным, не только перед собой, но и другими - все это вызывает большое уважение. У тебя есть чему поучиться, а именно достоинству и чести, отстаивать свои собственные границы, защищать свое самое дорогое - семью, своих девочек. Вот оно - ощущение, быть за каменной стеной, за мужественными плечами и почувствовать женскую слабость рядом с тобой", - написала эксперт по правильному питанию.

Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: &quot;Не хотелось этого&quot;Сын Боржемской и Узелкова Роберт (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Но экс-избранница знаменитого боксера добавила, что испытывает боль из-за того, что ее детям пришлось пережить опыт непростых отношений между их родителями. Она призналась, что избеганием разговоров об отце только хотела защитить детей от переживаний, возникающих при поднятии этой темы.

"Прости, что тебе пришлось взять все это в собственные руки. Мне, как матери, не хотелось этого, своим молчанием и избеганием этих разговоров, я только хотела защитить вас с Оливочкой от всей той грязи и боли, которая возникает при обсуждении этой темы" , - написала женщина.

Боржемская подчеркнула, что надеялась на "взрослость с обеих сторон" в отношениях с бывшим партнером, но, к сожалению, этого не произошло.

"Мы должны учиться говорить правду вслух, как бы это ни было сложно и трудно. Мы должны защищаться, чтобы не давать даже крохотной возможности оскорбить себя, потому что, в первую очередь, это нас разрушает и очень ранит, формируя внутренние комплексы и неуверенность в себе", - также отметила Марина.

Напоследок мать двоих детей поделилась, что после публикации Роберта ее засыпали сообщениями поддержки и историями, связанными с подобным опытом.

Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: &quot;Не хотелось этого&quot;Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: &quot;Не хотелось этого&quot;Боржемская с дочерью и сыном (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Что написал Роберт

Перед этим он опубликовал откровенный пост, в котором признался, что его отец - Вячеслав Узелков - сделал все для того, чтобы тот от него отвернулся. Он отметил, что испытал от их общения только страдания, боль и переживания, а также добавил, что не хочет поддерживать связь с родным человеком.

Напомним, в прошлом боксер обвинял Боржемскую в том, что она не разрешает ему общаться с детьми.

К слову, бывшие супруги, кроме сына, также воспитывают дочь Оливию.

Боржемская прокомментировала слова сына о сложных отношениях с Узелковым: &quot;Не хотелось этого&quot;Экс-возлюбленные прожили в браке около 20 лет (Фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Тем временем 38-летняя Астафьева поразила сеть честным фото в купальнике.

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