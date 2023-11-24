Муж известной украинской художницы получил ранение на фронте: детали
Муж украинской художницы Евгении Гапчинской Дмитрий получил ранение на фронте. С первых дней полномасштабного российского вторжения он защищает родную землю в рядах ВСУ.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram живописицы.
Что известно
Художница опубликовала в соцсетях фото своего любимого, сообщив, что причиной ранения стал взрыв вражеской мины.
Дмитрий Гапчинский получил ранение на фронте (фото: instagram.com/e.gapchinska)
"Домочка ранен. Мина", - коротко подписала кадр Евгения.
Других подробностей женщина раскрывать не стала.
На втором снимке изображен Дмитрий с перебинтованной и загипсованной рукой.
Позади него - два флага - Украины и УПА.
Дмитрий Гапчинский получил ранение на фронте (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Пользователи пожелали быстрого выздоровления воину
Пользователи сети поддержали Гапчинскую.
- Щиро співчуваю, бажаю одужання без ускладнень, та повернення додому. Тримайтеся, бережіть себе, нехай все буде добре
- Швидкого одужання і дякувати Богу, що він живий
- Чоловікові - легкого одужання без ускладнень! Вам - мегатерпіння та сякої-такої рівноваги. Тримайтесь, любі!
- Він сильний, Ви - сильна. Ми з вами
Евгения Гапчинская с мужем (фото: instagram.com/e.gapchinska)
Напомним, Дмитрий Гапчинский защищает Украину от российских оккупантов еще с 2014 года.
После начала полномасштабной руссийско-украинской войны мужчина продолжил защищать родную землю от врагов.
Он, как и его жена, художник и дизайнер.
В первые месяцы вторжения дом супругов был ограблен оккупантами.
Пара воспитывает двоих детей: старшую дочь Анастасию и сына Николая.
Евгения Гапчинская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/e.gapchinska)
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