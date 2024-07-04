Полякова, ЛГБТ и фейковая беременность: как Ирина Федишин "прогремела" в сети

Ирина Федишин не беременна

Подобные слухи появились после того, как в мае певица представила клип на песню "Секрет". В одном из кадров она показалась с округлым животом, и поэтому поклонники начали говорить, что артистка вскоре станет мамой. Но она опровергла такие предположения

"Мне казалось, если честно, что все поняли, что это был только клип. Но получается - нет. Даже моя мама, которая все-все обо мне знает, посмотрела видеокомпозицию, и говорит: "Я не поняла, что это такое?". Мы родителям не рассказывали, о чем будет клип, только с режиссером это обсуждали", - сказала исполнительница в интервью изданию OBOZREVATEL.

"Мы думаем о третьем ребенке, но сейчас я не беременна. Мечтаем с мужем о девочке. Даже мой клип - это своего рода посыл о том, чтобы наша мечта сбылась", - также отметила она.

Скандальные слова про ЛГБТ

В 2022 году звезда украинской сцены назвала ЛГБТ-сообщество "большим грехом", но при этом подчеркнула, что не осуждает ЛГБТ-людей. Эти высказывания артистки раскритиковали многие украинские селебрити, среди них Анастасия Приходько, Melovin и другие.

После волны хейта Федишин сделала еще одно заявление.

"Я не осуждаю ЛГБТ. Не перекручивайте мои слова. Это их выбор, и каждый будет сам за себя отвечать перед Богом. Я не против ни одного человека, я против греха", - заверила она.

Федишин критиковали за слова про ЛГБТ (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Евровидение-2022"

В 2022 году артистка была членом жюри Украины на ежегодном международном песенном конкурсе. Результаты работы судей, и Федишин в том числе, вызвали в нашей стране громкое возмущение на фоне низких баллов для польского и литовского исполнителей.

Пользователи не поняли такого поступка, поэтому не стали сдерживать свое недовольство и выразили его в комментариях. В свою очередь певица сказала, что низкие баллы случились из-за сбоя в системе оценивания.

"Я понимаю, что для всех это не аргумент. Но это все же документ, который дали мне в руки. Согласно этому документу, отбросим политику, и просто будем откровенными. Я прикрепляю фото, где ясно видно, что профессиональное жюри всего мира оценило выступление Польши общим количеством в 46 баллов. Это для тех, кто пишет о некомпетентном украинском жюри. Вопрос риторический - жюри всей Европы тоже некомпетентно?" - комментировала скандал знаменитость.

Баллы "Евровидения 2022" (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Певица была судьей от Украины на "Евровидении 2022" (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Конфликты с Поляковой

Артистки не нашли общий язык после слов Федишин про ЛГБТ: Полякова назвала подобные заявления со стороны своей коллеги "средневековьем" и добавила, что "лучше бы и дальше только пела".

Федишин ответила Поляковой (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Тем временем Ирина нелестно высказывалась о сценическом образе Оли - речь идет о кокошнике. В ответ Полякова отметила, что не использует этот аксессуар в своих нарядах с 2014 года. Критику Федишин в свой адрес звезда назвала "несправедливой".

"Их нет с 2014 года, когда Россия напала на Украину, на Донбасс, и отрезала у нас Крым. С тех пор не было никаких кокошников, не было никаких поездок ни в Крым, ни в Россию, я не ездила, не гастролировала. Хотя у меня возможность была и меня приглашали. Но это для меня абсолютно невозможно", - говорила Полякова.

Оля Полякова (Фото: facebook.com/polyakovamusic)

Начало карьеры и личная жизнь

К слову, Ирина Федишин - 37-летняя певица, автор и модель. Музыкой занимается с самого детства, в 13 лет начала учиться в музыкальной школе. В школьные годы была ведущей концертных программ.

Артистка имеет экономическое образование (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Получила образование экономиста во Львовском национальном университете Франко, параллельно с этим частно обучалась музыке и вокалу. Участвовала в юношеских конкурсах, где получала призы.

Музыкой звезда увлекается с детства (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Первую свою песню написала еще в период обучения в музыкальной школе. В 2018 году участвовала в 8 сезоне шоу "Голос країни".

Певица в браке с Виталием Челноком, который является певцом, продюсером и телеведущим. Пара воспитывает двух сыновей - Юрия и Олега.

Ирина Федишин с семьей (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Тем не менее, скандалы или споры с некоторыми коллегами не мешают Федишин активно заниматься творчеством и помогать собственной стране в период полномасштабной войны. К слову, недавно она дала концертный тур в США и Канаде, и за 26 концертов собрала средства на 60 автомобилей для защитников.