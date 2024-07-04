Полякова, ЛГБТ та фейкова вагітність: як Ірина Федишин "прогриміла" в мережі

Ірина Федишин не вагітна

Подібні чутки з'явилися після того, як у травні співачка презентувала кліп на пісню "Секрет". В одному із кадрів вона показалася з округлим животом, і через це шанувальники почали говорити, що артистка невдовзі скоро стане мамою. Але вона заперечила такі припущення

"Мені здавалося, якщо чесно, що всі зрозуміли, що це був лише кліп. Але виходить - ні. Навіть моя мама, яка все-все про мене знає, подивилася відеокомпозицію, та й каже: "Я не зрозуміла, що це таке?". Ми батькам не розповідали, про що буде кліп, лише з режисером це обговорювали", - прокоментувала це питання виконавиця.

"Ми думаємо про третю дитину, але зараз я не вагітна. Мріємо з чоловіком про дівчинку. Навіть мій кліп - це свого роду посил про те, щоб наша мрія здійснилася", - також зазначила вона.

Скандальні слова про ЛГБТ

У 2022 році зірка української сцени назвала ЛГБТ-спільноту "великим гріхом", але при цьому підкреслила, що не засуджує ЛГБТ-людей. Ці висловлювання артистки розкритикувало багато українських селебриті, серед них Анастасія Приходько, Melovin та інші.

Після хвилі хейту Федишин зробила ще одну заяву.

"Я не засуджую ЛГБТ. Не перекручуйте мої слова. Це їхній вибір, і кожен буде сам за себе відповідати перед Богом. Я не проти жодної особи, я проти гріха", - запевнила вона.

Федишин критикували за слова про ЛГБТ (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

"Євробачення-2022"

У 2022 році артистка була членом журі від України на щорічному міжнародному пісенному конкурсі. Результати роботи суддів, і Федишин у тому числі, викликали в нашій країні гучне обурення на тлі низьких балів для польського та литовського виконавців.

Юзери не зрозуміли такого вчинку, а тому не стали стримувати своє невдоволення та висловили його у коментарях. Своєю чергою співачка сказала, що низькі бали трапилися через збій у системі оцінювання.

"Я розумію, що для усіх це не аргумент. Але це все ж документ, який дали мені у руки. Згідно з цим документу, відкиньмо політику, і просто будемо відвертими. Я прикріпляю фото, де чітко видно, що професійне журі усього світу оцінило виступ Польщі загальною кількістю у 46 балів. Це для тих, хто пише про некомпетентне українське журі. Питання риторичне - журі усієї Європи теж некомпетентне?" - коментувала скандал знаменитість.

Бали "Євробачення 2022" (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Співачка була суддею від України на "Євробаченні 2022" (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Суперечки з Поляковою

Артистки не порозумілися після слів Федишин про ЛГБТ: Полякова назвала подібні слова з боку своєї колеги "середньовіччям" і додала, що "краще б та і далі лише співала".

Федишин відповіла Поляковій (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Тим часом Ірина невтішно висловлювалася про сценічний образ Олі - мова йде про кокошник. У відповідь Полякова зазначила, що не використовує цей аксесуар у своїх вбраннях з 2014 року. Критику Федишин на свою адресу зірка назвала "несправедливою".

"Їх немає з 2014 року, коли Росія напала на Україну, на Донбас, і відтяла в нас Крим. З того самого часу не було ніяких кокошників, не було ніяких поїздок ані в Крим, ані в Росію, я не їздила, не гастролювала. Хоча у мене можливість була, і мене запрошували. Але це для мене абсолютно неможливо", - говорила Полякова.

Оля Полякова (Фото: facebook.com/polyakovamusic)

Початок кар'єри та особисте життя

До слова, Ірина Федишин - 37-річна співачка, авторка та модель. Музикою займається самого дитинства, у 13 років почала навчатися в музичній школі. У шкільні роки була ведучою концертних програм.

Артистка має економічну освіту (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Здобула освіту економіста у Львівському національному університеті Франка, паралельно з цим приватно навчалася музиці та вокалу. Брала участь у юнацьких конкурсах, де отримувала призи.

Музикою зірка захоплюється з дитинства (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Першу свою пісню написала ще у період навчання в музикальній школі. У 2018 році брала участь у 8 сезоні шоу "Голос країни".

Співачка у шлюбі з Віталієм Човником, який є співаком, продюсером та телеведучим. Пара виховує двох синів - Юрія та Олега.

Ірина Федишин з родиною (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Тим не менше, скандали чи суперечки з деякими колегами не заважають Федишин активно займатися творчістю та допомагати власній країні у період повномасштабної війни. До слова, нещодавно вона дала концертний тур США та Канадою, і за 26 концертів зібрала кошти на 60 автівок для захисників.