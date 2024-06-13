5 украинских звезд, которых умоляли выступать в России, но они не изменили себе
Героев нашего сегодняшнего материала никогда не тянуло в Россию. И пока их коллеги до и после 2014 года активно гастролировали по стране-агрессору, они развивали карьеру исключительно на своей родине.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Группа "Без обмежень"
Группа "Без Обмежень" ни разу не проводила концертов в РФ и не выпускала песни, которые могли бы стать популярными среди россиян. Лидер коллектива Сергей Танчинец назвал две причины такого решения.
"Есть две причины: одна из них - идеологическая, а вторая - практическая. Идеологическая заключается в том, что мы никогда не создавали контент, который там был бы интересным. А вторая практическая - я думал об этом вопросе во времена, когда было модным украинским артистам ездить в Россию", - сказал музыкант.
"Мы тогда были не слишком популярны, и Россия для нас была очень-очень далеко. Я даже не обращал на нее внимание", - добавил он.
Также артист рассказывал о случае, когда группе предложили провести концерт в стране-агрессоре. Заказчиками были люди, у которых родители родом из Винницкой области, однако даже тогда коллектив отказался.
Группа "Без обмежень" (фото: instagram.com/sergii_tanchynets)
Тартак
Группа "Тартак" также никогда не гастролировала страной-агрессоркой.
"Мне трудно оценивать моих коллег, которые ездят выступать в Россию, потому что я никогда не выступал там. Я осуждаю антиукраинские выступления, появление на концертах, которые носят антиукраинский душок, какие-то концерты ко дню защитника отечества в Кремлевском дворце - такие концерты я осуждаю", - говорил экс-лидер группы Сашко Положинский, который с начала большой войны защищает Украину в рядах ВСУ.
"Тартак" (фото: (facebook.com/TAPTAK))
Ирина Федишин
Приглашали выступать в РФ и певицу Ирину Федишин, но из-за четкой гражданской позиции она отказалась.
"Я не против русского языка, но сразу возникает ассоциация с Россией, а эта тема очень болезненная для нашей страны в связи с тем, что происходит сейчас. Выступать в Россию меня приглашали, и меня это так удивило - зачем туда приглашают Ирину Федишин? Но, безусловно, я отказалась", - уверяла звезда в одном из своих интервью 2019 года.
"У меня своя четкая гражданская позиция", - сказала исполнительница.
Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
MELOVIN
За выступление в стране-агрессорке MELOVIN обещали высокие гонорары, и он отказался, объясняя это тем, что не поедет в Россию "в интересах сохранения морали".
MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Степан Гига
Артист отечественной эстрады Степан Гига говорит, что моментов, когда его приглашали дать концерт в РФ и петь на русском языке, в его творческой жизни было много.
"Не хочу оскорблять моих украинских коллег, но я этого не понимаю, когда украинский артист поет на русском. Чтобы тебя слушали на востоке, ты должен петь на русском. Я никогда не прорывался на Россию, меня это совершенно не интересовало", - говорил Гига.
Степан Гига (фото: instagram.com/stepan.giga_official)
Недавно мы рассказывали о 4 украинских поп-звездах 90-х, которые никогда не пели на русском.
Также мы писали о 5 наших певиц, которые "выстрелили" во время большой войны.
При написании материала использовались следующие источники: YouTube-канал Розмова, Тур зірками, Рандеву.