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Полякова відповіла на "наїзди" Федишин: "Якщо чесно - дуже некрасиво!"

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П'ятниця 17 червня 2022 09:51
Полякова відповіла на "наїзди" Федишин: "Якщо чесно - дуже некрасиво!" Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)
Автор: Володимир Костирін

Оля Полякова прокоментувала триваючу практику "розбірок" між українськими артистами та наїзди представників шоу-бізу один на одного. Артистка також відповіла на претензії до себе з боку колеги, співачки Ірини Федишин, яка сама нещодавно встигла оскандалитися через бали на Євробаченні 2022.

Як зазначила Полякова в інтерв'ю в передачі "ЖВЛ", подібні з'ясування стосунків зараз особливо недоречні.

Так, висловлюючись про нападки через свій "фірмовий" елемент артистичних нарядів - кокошники, про які чомусь Федишин зараз вирішила згадати, Оля звернула увагу, що не носить їх на сцені з початку російської інтервенції.

"Їх немає з 2014 року, коли Росія напала на Україну, на Донбас, і відтяла в нас Крим. З того самого часу не було ніяких кокошників, не було ніяких поїздок ані в Крим, ані в Росію, я не їздила, не гастролювала. Хоча у мене можливість була, і мене запрошували. Але це для мене абсолютно неможливо", - наголошує артистка

Полякова вважає, що ніхто не має права вказувати іншим, як одягатися і як жити - адже це невід'ємна частина свободи та індивідуальності кожної людини.

"Тому ці всі закидони - вони несправедливі. І мало того, те, що людина собі дає право засуджувати вибір людей, засуджує чиєсь право бути коханим, чиєсь право вибору... Весь світ бореться за свободу вибору. Весь світ бореться за свободу. І сьогодні ми в Україні виборюємо теж для себе право бути вільними, і вибирати самостійно", - сказала зірка.

Артистка додала, що якщо хтось українцям буде розповідати - що грішно, а що праведно, то все це "не на часі, недоречно, і якщо чесно - дуже некрасиво!"

Відео: Оля Полякова висловилася про "наїзди" Ірини Федишин

Нагадаємо, трохи понад місяць тому Ірина Федишин, яка була членом українського журі на Євробаченні 2022, потрапила в скандал через низькі оцінки країнам, які підтримують Україну під час війни. Співачка навіть стала скаржитися, що в мережі її стали називати "зрадницею і рашисткою", та всіляко пояснювала ситуацію з балами.

Додамо, що відомий продюсер Михайло Ясинський висловив РБК-Україна думку, що насправді співачці треба припинити виправдовуватися, а просто заспівати пісню польською мовою і подякувати їм за підтримку і допомогу.

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Оля Полякова Ірина Федишин
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