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Ирина Федишин записала эмоциональное видео из-за "большого количества звонков от военных"

Вторник 02 июля 2024 19:30
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Ирина Федишин записала эмоциональное видео из-за "большого количества звонков от военных" Ирина Федишин (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Любовь Блажко

На днях Ирина Федишин рассказала, что во время своего концертного тура по Канаде и США собрала средства и купила на них 60 автомобилей для военных. После этого артистка получила множество слов благодарности, и от защитников в том числе.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Что сказала певица в обращении

В частности, на следующий день после новости о покупке транспорта знаменитость вышла на связь в соцсетях. В ролике она не стала сдерживать эмоции и отметила, что тронута поддержкой со стороны общества.

Более того, певица добавила, что все детали по автомобилям и их распределению сообщит вскоре, поскольку сейчас они с мужем Виталием продолжают принимать звонки.

"Читаю комментарии и у меня просто текут слезы, потому что столько теплых слов поддержки. Я за это очень благодарю, и пусть как можно скорее наступит наша победа. Очень хочется вам многое показать и запостить видео, но мы никак не успеваем. Мы с Виталиком почти круглосуточно на телефоне", - прокомментировала ситуацию Федишин.

"Очень много звонков от военных. Машин 60, но запросов гораздо больше. Пытаемся никого не обойти своим вниманием и по возможности помочь", - подчеркнула она.

Что известно о заграничном туре Федишин

Как известно, во время поездки за границу Ирина отыграла 26 благотворительных концертов, за которые собрала необходимые средства для покупки автомобилей. Она говорила, что в ближайшее время транспортные средства отправятся на фронт к воинам.

"Позади 26 концертов, позади много теплых встреч и знакомств, бессонных ночей и полностью заполненных чемоданов концертными костюмами, лотами для аукционов, даже некоторым техническим оборудованием. Но тем не менее - результат этого стоил", - комментировала покупку немалого количества машин известная украинка.

Также звезда благодарила своего мужа, который по совместительству является ее продюсером. Он занимался всеми организационными моментами в туре и оставался надежной поддержкой для своей избранницы. Кроме этого, Виталий Човнык также проводил благотворительные аукционы.

Ирина Федишин записала эмоциональное видео из-за &quot;большого количества звонков от военных&quot;Ирина Федишин и ее муж Виталий Човнык (Фото: instagram.com/irynafedyshyn)

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Тем временем Харчишин признался, сколько зарабатывает, и назвал конкретные цифры.

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