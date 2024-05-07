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Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Вторник 07 мая 2024 22:11
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Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)
Автор: Иванна Пашкевич

На днях певица Ирина Федишин сообщила, что в третий раз станет мамой. Артистка поделилась кадрами с округлым животиком.

И пока знаменитость принимает поздравления от поклонников и коллег, РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, как она выглядела в юности и интересные факты из ее биографии.

Биография Ирины Федишин

Будущая знаменитость Ирина Федишин родилась 1 февраля 1987 года во Львове в творческой семье.

Ее мама работала в доме культуры, а отец был музыкантом и имел свою собственную группу.

С самого детства Ирина демонстрировала свой талант: на своем первом музыкальном инструменте, синтезаторе, она быстро освоила импровизацию и начала сочинять свои первые песни.

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Ирина Федишин в школе (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

В возрасте 13 лет она поступила в музыкальную школу, где ее сразу же приняли в четвертый класс.

После окончания школы Ирина получила образование в области экономики во Львовском национальном университете имени Ивана Франко, однако продолжала заниматься музыкой и вокалом.

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Ирина Федишин в 16 лет (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

Артистка неоднократно побеждала в различных вокальных конкурсах и фестивалях. Свою профессиональную музыкальную карьеру она начала 17 лет назад.

В 2007-м Ирина выпустила первый альбом "Твой Ангел. В том же году появился на свет альбом "Украина колядует".

Творчество Федишин развивается в двух направлениях: украинской народной музыки и поп-музыки. Она быстро стала популярной среди слушателей.

Что касается имиджа, с ним звезда редко экспериментировала, предпочитая длинные белокурые волосы. Однако для съемок клипов или фотосессий она может примерить разные стили.

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременностьКак Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Ирина Федишин (фото: facebook.com/iryna.fedyshyn.7)

А во время выступлений исполнительница всегда предстает перед публикой в изысканном наряде, который прекрасно подчеркивает ее изящную фигуру, включая элегантные платья и вышиванки.

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Как Ирина Федишин выглядела в юности: редкие фото звезды, которой снова приписывают беременность

Ирина Федишин (фото: instagram.com/irynafedyshyn)

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