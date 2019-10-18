Рада схвалила бюджет-2020 за основу

Нардепи підтримали проект постанови №2000-П за основу та в цілому
Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.
Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П "Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".
НАЖИВО: Рада сьогодні слухає Уряд та розглядає бюджет країни
НАЖИВО: Рада сьогодні слухає Уряд та розглядає бюджет країниОпубліковано УНН - Українські Національні Новини Пʼятниця, 18 жовтня 2019 р.
За основу проект схвалили 256 нардепів, а в цілому 255 депутатів Ради.
Варто підкреслити, глава комітету з питань бюджету Юрій Аристов заявив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень.
"Максимально, що ми знайшли силами комітету, збільшення на близько 18 млрд. Основна частина з них пішла на соціальні проекти. Це медицина, культура, соціальний сектор. Все інше, що ми не можемо підтвердити доходами - дається у доручення Кабінету міністрів, знайти можливості наповнення дохідної частини ", - зазначив він.
Він зазначив, що зараз складно спрогнозувати наскільки збільшать дохідну частину бюджету до розгляду проекту в другому читанні.
Крім того, після підготовки комітетом проекту державного бюджету до першого читання не вдалося збільшити макропоказники.
Інфляція прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 гривень. Мінімальна зарплата складе 4723 гривень.
На сьогодні в проекті прожитковий мінімум пропонується з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.
Згідно з проектом бюджету-2020 року, фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 млн гривень.
Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) виросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.
У 2020 році на виплату виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47 628,6 млн грн. Таким чином, уряд планує зменшити виплати субсидій в порівнянні з 2019 роком на 8,3 млрд грн.
На безпеку і оборону пропонується виділити 245,8 млрд гривень, що складе 5,4% ВВП.
Зокрема, пропонується передбачити:
Не виключається і можливість збільшення витрат на освіту в 2020 році. Загальні витрати на цю сферу, закладені в проекті бюджету складають 136,4 млрд гривень - це на 7,7 млрд більше, ніж в минулому році.
Основні напрямки фінансування освітньої реформи:
Як анонсували в Мінфіні, майже третина державного бюджету на 2020 рік буде спрямована на обслуговування державного боргу. Передбачається, що платежі по державному боргу в 2020 році складуть 438,1 млрд гривень, з них 145,2 млрд підуть на обслуговування, решта - на погашення.
У бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. У документі закладено 4,4 млрд гривень на здешевлення кредитів.
При цьому на підтримку агропромислового комплексу у 2020 році закладено всього 4,4 млрд гривень, хоча в 2019 році виділялося 6,9 млрд.
Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала, що бюджет України на 2020 рік буде коригуватися через зміну прогнозу курсу гривні. Вона підкреслювала, що курс, на якому базувався бюджет, буде іншим через зміни прогнозів.
Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України в проекті бюджету-2020 переглянуть розмір прожиткового мінімуму. До цього перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зазначив, що в проекті бюджету викликає питання співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.
Зокрема, 16 жовтня комітет ВР з питань бюджету підтримав проект пропозицій до державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проекту держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.
Підкреслимо також, голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов зазначив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень.