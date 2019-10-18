Рада схвалила бюджет-2020 за основу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи підтримали проект постанови №2000-П за основу та в цілому

Верховна рада України прийняла законопроект про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи підтримали проект постанови №2000-П "Про висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет України на 2020 рік".

За основу проект схвалили 256 нардепів, а в цілому 255 депутатів Ради.

Суть закону

Варто підкреслити, глава комітету з питань бюджету Юрій Аристов заявив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень.

"Максимально, що ми знайшли силами комітету, збільшення на близько 18 млрд. Основна частина з них пішла на соціальні проекти. Це медицина, культура, соціальний сектор. Все інше, що ми не можемо підтвердити доходами - дається у доручення Кабінету міністрів, знайти можливості наповнення дохідної частини ", - зазначив він.

Він зазначив, що зараз складно спрогнозувати наскільки збільшать дохідну частину бюджету до розгляду проекту в другому читанні.

Крім того, після підготовки комітетом проекту державного бюджету до першого читання не вдалося збільшити макропоказники.

Інфляція прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 гривень. Мінімальна зарплата складе 4723 гривень.

Прожитковий мінімум і пенсії

На сьогодні в проекті прожитковий мінімум пропонується з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

Згідно з проектом бюджету-2020 року, фінансування Пенсійного фонду складе 172,6 млн гривень.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) виросте в 2020 році на 8% - з 1638 грн до 1769 грн.

Субсидії

У 2020 році на виплату виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі передбачено 47 628,6 млн грн. Таким чином, уряд планує зменшити виплати субсидій в порівнянні з 2019 роком на 8,3 млрд грн.

Витрати на безпеку і оборону

На безпеку і оборону пропонується виділити 245,8 млрд гривень, що складе 5,4% ВВП.

Зокрема, пропонується передбачити:

207 805,7 млн ​​грн - видатки за бюджетними програмами Міноборони, інших суб'єктів сектору безпеки і оборони (з них по загальному фонду - 194 796,0 млн грн або на рівні 2019 року з урахуванням рішень Кабінету міністрів України про передачу бюджетних призначень);

10 000,0 млн грн - державні гарантії;

27 986,1 млн грн - додаткові видатки із загального фонду за бюджетною програмою Ради національної безпеки і оборони "Нерозподілені витрати на національну безпеку і оборону", які будуть розподілені окремо за рішенням РНБО.

Освіта

Не виключається і можливість збільшення витрат на освіту в 2020 році. Загальні витрати на цю сферу, закладені в проекті бюджету складають 136,4 млрд гривень - це на 7,7 млрд більше, ніж в минулому році.

Основні напрямки фінансування освітньої реформи:

освітня субвенція (заробітна плата вчителів та працівників інклюзивної-ресурсних центрів) - 77 533,3 млн гривень;

підтримка Нової української школи - 1421,3 млн гривень:

забезпечення учнів початкових класів навчальними засобами і сучасними меблями - 1060,0 млн гривень;

підвищення кваліфікації вчителів - 361,3 млн гривень.

інклюзивна освіта (проведення додаткових корекційно-розвиваючих занять, придбання спеціальних засобів і устаткування для осіб з особливими потребами) - 504,5 млн гривень.

Обслуговування держборгу

Як анонсували в Мінфіні, майже третина державного бюджету на 2020 рік буде спрямована на обслуговування державного боргу. Передбачається, що платежі по державному боргу в 2020 році складуть 438,1 млрд гривень, з них 145,2 млрд підуть на обслуговування, решта - на погашення.

Запуск ринку землі і скорочення підтримки АПК

У бюджеті-2020 закладені кошти на проведення земельної реформи та запровадження ринку землі. У документі закладено 4,4 млрд гривень на здешевлення кредитів.

При цьому на підтримку агропромислового комплексу у 2020 році закладено всього 4,4 млрд гривень, хоча в 2019 році виділялося 6,9 млрд.

Нагадаємо, міністр фінансів Оксана Маркарова анонсувала, що бюджет України на 2020 рік буде коригуватися через зміну прогнозу курсу гривні. Вона підкреслювала, що курс, на якому базувався бюджет, буде іншим через зміни прогнозів.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів і Міністерство соціальної політики України в проекті бюджету-2020 переглянуть розмір прожиткового мінімуму. До цього перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук зазначив, що в проекті бюджету викликає питання співвідношення мінімальної заробітної плати і мінімального споживчого рівня.

Зокрема, 16 жовтня комітет ВР з питань бюджету підтримав проект пропозицій до державного бюджету на 2020 рік про підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. Після розгляду проекту держбюджету рекомендовано доопрацювати до другого читання.

Підкреслимо також, голова комітету з питань бюджету Юрій Арістов зазначив, що до першого читання дохідна частина державного бюджету на 2020 рік зросте на 18 млрд гривень.