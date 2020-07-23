"Полтавський терорист" із заручником їде в сторону Києва: фото небезпечного автомобіля

У Полтаві 23 липня чоловік захопив заручника (колаж: РБК-Україна)

У Полтаві "терорист" захопив поліцейського в заручники і їде з ним на авто в сторону Києва

У Полтаві черговий "терорист" з гранатою РГД-5 і заручником - полковником поліції - їде на автомобілі у напрямку Києва. З'явилися фото і марка автомобіля, українців попереджають: побачите цей автомобіль - близько не під'їжджайте.

Звичайно ж, авто супроводжує цілий конвой: поліція, пожежники, "швидка допомога" та інші службові авто. Сьогоднішня спецоперація поліції по знешкодженню захватника заручника називається "Грім"

Так, згідно з даними заступника міністра МВС Антона Геращенка, автомобіль зловмисникові надали на його вимогу.

Це універсал ВАЗ 2111, який також називають "Богдан". Автомобіль сріблястого кольору. Місцеві ЗМІ пишуть, що авто прямує в бік столиці.

Захоплення заручника у Полтаві 23 липня (фото: Telegram/Департамент карного розшуку)

Пізніше стало відомо ім'я "полтавського терориста". Це Скрипник Роман Миколайович, 1988 року народження. Раніше він був засуджений за зберігання та збут наркотиків, а також брав участь в АТО, повідомляє Telegram PavlovskyNews.

Зараз авто зі злочинцем і заручником рухається польовими дорогами у Решетилівському районі.

Нагадаємо, що близько 9 ранку автоугонщик в спробі уникнути покарання взяв в заручники працівника карного розшуку, погрожуючи гранатою РГД-5. Після переговорів він погодився обміняти його на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна.

Раніше ми писали, що з'явилися резонансні деталі про луцького терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками 21 липня.