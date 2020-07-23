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"Полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева: фото опасного автомобиля

Полтава, Четверг 23 июля 2020 12:21
"Полтавский террорист" с заложником едет в сторону Киева: фото опасного автомобиля
В Полтаве 23 июля мужчина захватил заложника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Полтаве "террорист" захватил полицейского в заложники и едет с ним на авто в сторону Киева

В Полтаве очередной "террорист" с гранатой РГД-5 и заложником - полковником полиции - едет на автомобиле в направлении Киева. Появились фото и марка автомобиля, украинцев предупреждают: увидите этот автомобиль - близко не подъезжайте.

Конечно же, авто сопровождает целый конвой: полиция, пожарные, "скорая помощь" и прочие служебные авто. Сегодняшняя спецоперация полиции по обезвреживанию захватчика заложника называется "Гром".

Так, согласно данным замминистра МВД Антона Геращенко, автомобиль злоумышленнику предоставили по его требованию.

Это универсал ВАЗ 2111, который также называют "Богдан". Автомобиль серебристого цвета. Местные СМИ пишут, что авто направляется в сторону столицы.

&quot;Полтавский террорист&quot; с заложником едет в сторону Киева: фото опасного автомобиля

Захват заложника в Полтаве 23 июля (фото: Telegram/Департамент карного розшуку)

Позже стало известно имя "полтавского террориста". Это Скрипник Роман Николаевич, 1988 года рождения. Ранее он был осужден за хранение и сбыт наркотиков, а также участвовал в АТО, сообщает Telegram PavlovskyNews.

Сейчас авто с преступником и заложником движется полевыми дорогами в Решетиловском районе.

Напомним, что около 9 утра некий автоугонщик в попытке избежать наказания взял в заложники сотрудника уголовного розыска, угрожая гранатой РГД-5. После переговоров он согласился обменять его на начальника УКР ГУНП в Полтавской области полковника полиции Виталия Шияна.

Ранее мы писали, что появились резонансные детали про луцкого террориста Максима Кривоша, который захватил автобус с заложниками 21 июля.

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