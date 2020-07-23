Намагався викрасти онука мільйонера: з'явилися резонансні деталі про луцького терориста

З'явилися резонансні подробиці про Максима Кривоша

Максим Кривош в місті Дубно уславився диваком, який любить тварин, але не людей

Максим Кривош, що захопив автобус із заручниками в центрі Луцька 21 липня, виявився людиною "складної долі" і незвичайної біографії. Сусіди розповіли, що він сильно бив дружину, але дуже любив тварин. А правоохоронці повідомили, що луцький терорист раніше намагався викрасти сина мільйонера.

Останні років п'ять Кривош став активним зоозахисником. Він навіть посприяв, щоб у місті Дубно Рівненської області, де він жив, перестали труїти собак, йдеться в сюжеті ТСН.

Місцеві захисники тварин добре відгукуються про нього та його діяльність. Він часто привозив тварин на стерилізацію, а неподалік від свого будинку влаштував кладовище для чотирилапих.

Що незвично, чоловік дуже не любив фотографуватися.

"Я хотіла кілька разів його сфотографувати. Він сказав: "Я не хочу", - говорить рівненська зоозахисниця Алла Лосік.

Сусіди по дачі теж добре відгукуються про Кривоша. Кажуть, завжди був привітний, годував собак і допомагав лікувати кота.

Разом з тим сусіди по багатоквартирному будинку в Дубно розповідають, що він бив дружину і жінка його дуже боялася.

"Таня дуже хороша, але вона його боялася, він її бив. Він побив її так, що вибив нижню щелепу", - розповідає сусідка Тетяна Мінязєва.

А в правоохоронних органах розповіли, що ще до того, як Кривош став зоозахисником, він разом зі спільниками намагався викрасти 12-річного онука місцевого мільйонера. Швидше за все, заради викупу. Але тоді дитині вдалося вирватися і втекти.

З'явилися резонансні деталі про Максима Кривоша (відео: ТСН)

Максим Кривош народився 6 листопада 1975 року в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації. Його батько, Степан Максимович, був видатним ученим і винахідником. Мати Кривоша загинула в ДТП у 2013 році. Також у нього є син, який каже, що стосунки у них більш або менш нормальні.

А рідний брат Кривоша також сидів у в'язниці. Сам же "луцький терорист" провів у місцях позбавлення волі на 10 років з 44-х років свого життя. У його "послужному списку" розбій, шахрайство, вимагання, незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, що вранці 21 липня в поліцію зателефонував чоловік, який представився Максимом Плохим, і повідомив, що утримує в автобусі "Берестечко - Краснилівка" заручників. Він погрожував, що всіх підірве, якщо не виконають його вимоги: топчиновники повинні були назвати себе "терористами в законі", а Володимир Зеленський порекомендувати фільм "Земляни".

Коли президент записав короткий ролик з рекомендацією фільму, Кривош здався і відпустив заручників. Незабаром відео з Зеленським було видалене.