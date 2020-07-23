Ситуація у Полтаві: чоловіку дали автомобіль, у заручниках - полковник поліції

Фото: місце події (Telegram)

Підозрюваний з заручником зник на авто

Автовикрадача в Полтаві, який погрожував підірвати гранату, взяв в заручники поліцейського. З правоохоронцем підозрюваний зник на наданому на його вимогу автомобілі.

Надзвичайна ситуація в Полтаві У Полтаві чоловік погрожує підірвати себе і поліцейського гранатою Опубліковано Телеканал "Центральний" Четвер, 23 липня 2020 р.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту карного розшуку Національної поліції.

Так, 23 липня о 9 ранку на вул. Остапа Вишні, біля приміщення адміністративного суду, під час затримання працівниками поліції автовикрадача той дістав гранату РГД-5. Чоловік погрожував її підірвати.

Фото: епіцентр подій

"У Полтаві у заручниках злочинця перебуває працівник поліції! Зловмисник захопив у заручники працівника карного розшуку. Після перемовин зловмисник поміняв на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна Віталія", - інформує поліція.

Вказано, що підозрюваний поїхав з Шияном на автомобілі, який автовикрадачу надали на його вимогу.

Авто поїхало у напрямку виїзду з міста. Наразі триває спецоперація із затримання чоловіка.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Полтаві автовикрадач погрожує підірвати гранату, правоохоронці вели з чоловіком переговори.

Як писало РБК-Україна, вчора слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру Максиму Кривошу, який у вівторок захопив заручників у Луцьку.