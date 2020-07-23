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У Полтаві черговий "терорист" погрожує підірвати всіх: відео та фото з місця спецоперації

Полтава, Четвер 23 липня 2020 11:35
У Полтаві черговий "терорист" погрожує підірвати всіх: відео та фото з місця спецоперації
У Полтаві чоловік погрожує поліцейським гранатою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У Полтаві поліція проводить спецоперацію "Грім", щоб знешкодити чоловіка з гранатою

У Полтаві черговий "терорист" погрожує працівникам поліції гранатою РГД-5. Правоохоронці проводять спецоперацію по знешкодженню чоловіка. У місцевих ЗМІ з'явилися фото і відео з місця події.

Так, у поліції повідомляють, що це автоугонщик, який не захотів здаватися поліції. А ось місцеві ЗМІ уточнюють, що ситуація набагато складніше, так як у нього в заручниках поліцейський. Пізніше інформацію про заручників підтвердив заступник глави МВС Антон Геращенко.

Спецоперацію під назвою "Грім" проводять на вулиці Остапа Вишні, територія навколо адміністративного суду оточена. З чоловіком ведуться переговори.

"Намагаючись уникнути відповідальності, чоловік чинить опір і погрожує працівникам поліції гранатою. З ним ведуть переговори", - зазначено в повідомленні поліції.

У Полтаві поліція намагається знешкодити чоловіка з гранатою (відео: YouTube/ІРТ Полтава)

У Telegram-каналі "Департамент карного розшуку" також підтвердили, що у чоловіка був заручник - працівник карного розшуку. Але потім заручника він обміняв на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна.

"Після переговорів, зловмисник змінив на утримуваного працівника карного розшуку начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, з яким поїхав на наданому згідно його вимог, транспортному засобі, у напрямку виїзду з міста", - сказано в повідомленні.

Спецоперація триває.

У Полтаві черговий &quot;терорист&quot; погрожує підірвати всіх: відео та фото з місця спецопераціїУ Полтаві черговий &quot;терорист&quot; погрожує підірвати всіх: відео та фото з місця спецоперації

У Полтаві спецоперація із заручниками та чоловіком з гранатою (фото: Департамент карного розшуку)

Раніше ми писали, що з'явилися резонансні деталі про луцького терориста Максима Кривоша, який захопив автобус із заручниками 21 липня.

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