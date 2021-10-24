У Польщі затримали українця за перевезення нелегалів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Польське радіо ".

Як розповів речник місцевої поліції Томаш Крупа, подія сталася в суботу, 23 жовтня. Правоохоронці намагалися зупинити на дорозі автобус Renault, щоб його оглянути, але водій не зупинився та почав втікати. Втекти йому допомогав автомобіль Nissan, який блокував поліцейські автомобілі.

Водій Nissan виїхав на зустрічку, де зіткнувся з автомобілем Honda. В той самий час водій Renault повернув на грунтову дорогу та втік, залишивши автобус з 12 пасажирами. В результаті ДТП постраждав водій Honda.

Водія Renault поліцейські затримали за три кілометри від місця аварії. Водія автомобіля Nissan також затримали. Обоє затримані виявилися громадянами України.

Автобус Renault в аварію не потрапив, але трьох його пасажирів (двох жінок та дитину) довелося госпіталізувати через стан здоров'я.