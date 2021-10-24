ru ua
Нд, 24 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

У Польщі затримали українця за перевезення нелегалів

Новость на русском →
Польща, Неділя 24 жовтня 2021 16:42
У Польщі затримали українця за перевезення нелегалів Фото: у Польщі затримали українця (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У польському Підляшші поліція затримала громадянина Україні. Українець перевозив у автобусі 12 ймовірних нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

Як розповів речник місцевої поліції Томаш Крупа, подія сталася в суботу, 23 жовтня. Правоохоронці намагалися зупинити на дорозі автобус Renault, щоб його оглянути, але водій не зупинився та почав втікати. Втекти йому допомогав автомобіль Nissan, який блокував поліцейські автомобілі.

Водій Nissan виїхав на зустрічку, де зіткнувся з автомобілем Honda. В той самий час водій Renault повернув на грунтову дорогу та втік, залишивши автобус з 12 пасажирами. В результаті ДТП постраждав водій Honda.

Водія Renault поліцейські затримали за три кілометри від місця аварії. Водія автомобіля Nissan також затримали. Обоє затримані виявилися громадянами України.

Автобус Renault в аварію не потрапив, але трьох його пасажирів (двох жінок та дитину) довелося госпіталізувати через стан здоров'я.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Україна
NEWS
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
У Путіна визнали, що не можуть перешкодити зближенню України та НАТО
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі