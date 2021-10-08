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У Польщі загорівся автобус з понад 30 українцями: відео пожежі

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Польща, П'ятниця 08 жовтня 2021 16:56
У Польщі загорівся автобус з понад 30 українцями: відео пожежі Фото: у Польщі горів автобус з українцями (скріншот)
Автор: Володимир Костирін

У Польщі загорівся автобус під час руху, в якому їхав 31 українець - 29 пасажирів і 2 водії. Інцидент стався в центрі міста Томашув-Любельський, що входить у Люблінське воєводство.

Про це 8 жовтня передає wiadomosci.radiozet.pl.

НП сталася ще в середу близько півночі. На щастя, ніхто під час пожежі не постраждав.

Пасажирський автобус прямував до Тернополя з польського Слупська.

Момент пожежі в бусі зафіксували камери спостереження, після чого місцева поліція опублікувала відео.

Займання сталося під час руху автобуса вулицею Замойською.

Трагедії вдалося уникнути завдяки швидкій реакції водія, який вчасно зупинив транспорт.

Як розповів співробітник повітового управління поліції в Томашув-Любельському, до того, як вогонь охопив бус, всі пасажири покинули автобус.

На місце події викликали пожежників, які загасили палаючу машину.

Причиною пожежі називають самозаймання через блокування і нагрівання гальмівної системи.

Відео: у польському місті Томашув-Любельський загорівся автобус з 31 українцем

Раніше повідомлялося, що 7 жовтня у польському Катовіце сталася ДТП за участю автомобіля, в якому були два українці - вони обидва загинули.

Нагадаємо також, що у вересні під Житомиром міжнародний автобус врізався в автовоз і згорів, і в результаті події одна людина загинула і було багато постраждалих.

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Польша Пожежа
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