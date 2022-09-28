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В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

Новина українською →
Среда 28 сентября 2022 18:02
В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото) Коллаж РБК-Украина: в Польше хотят строить для беженцев из Украины модульные дома
Автор: Владимир Костырин

В Польше студенты и сотрудники Вроцлавской политехники сконструировали и презентовали прототип модульного дома, который может быть временным жильем для беженцев из Украины.

Об этом рассказали на сайте польского учебного заведения.

Автором проекта является японский архитектор Шигеру Бан, который назвал свое творение New Temporary House.

Работа над адаптацией проекта к польским и украинским условиям и строительством блока длилась 3 недели. К созданию прототипа кроме польских студентов и ученых присоединились также студенты из Украины, в частности из Львовской политехники, Черновицкого национального университета им Юрия Федьковича, Киевского национального университета строительства и архитектуры.

В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

Прототип модульного домика для беженцев из Украины представили в Польше (фото: pwr.edu.pl)

Характеристики дома

Такой модульный дом выполнен по системе SHS (Styrofoam Housing System), что основана на сборных элементах, легких и недорогих в изготовлении, которые соединяются между собой. Площадь дома составляет около 35 квадратных метров, а примерные размеры самого здания - 6 на 6 метров.

В одном углу дома находится кухня, во втором обустроена ванная комната, в третьем расположен туалет, в четвертом - кровати.

В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

Модульный домик создан по системе Styrofoam Housing System (фото: pwr.edu.pl)

По словам инженера Ежи Лонка с факультета архитектуры, возглавлявшего работу над строительством блока, система состоит из "сэндвич" панелей, наполненных полистиролом, покрытым стекловолокном и эпоксидной смолой.

Он также отмечает, что после презентации прототипа дома следующим этапом работы над этой инициативой будет поиск финансирования для серийного производства SHS.

В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

При создании дома используются блоки и панели с полистирола, покрытого стекловолокном и эпоксидной смолой (фото: pwr.edu.pl)

"Продолжаются переговоры как с потенциальными спонсорами, так и с украинскими органами местного самоуправления, заинтересованными в применении этого решения в своей области (в частности, во Львове)", - рассказали во Вроцлавской политехнике.

Создатели обращают внимание, что конструкция дома легкая и недорогая в изготовлении, а строительство не занимает много времени.

Так, один такой дом SHS можно построить примерно за 3 недели. После этого его можно подключить к электричеству и коммуникациям.

В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)В Польше показали прототип модульного домика для украинских беженцев: как он выглядит (фото)

Такой модульный домик 6 на 6 м можно построить за 3 недели (фото: pwr.edu.pl)

Напомним, перед этим мы рассказывали и показывали, как выглядит "польский" модульный домик под Киевом.

А также перед этим сообщалось, что недалеко от столицы строят модульный городок с 2-этажными домами.

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