Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

Під Києвом у Ворзелі сконструюють модульне містечко, в якому розселять сім'ї, які залишилися без власного житла через російських окупантів. Нові будиночки планують встановити за сто днів.

Про це передали в прес-службі Бучанської міської ради.

Пілотний проект пілотного модуля на 15 сімей у Бучанській громаді вже був розроблений та представлений громадськості.

Модульне містечко з'явиться у Ворзелі на ділянці по вулиці Кленовій на землях комунальної власності.

"За словами архітектора це буде територія комфортного житла навіть у зимовий період. Зводитиметься воно із дотриманням усіх норм - будівельних та екологічних", - зазначається в публікації.

Презентація пілотного проекту модульного містечка у Ворзелі від БФ "БалбекБюро" (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

На території модульного містечка планується звести 2 житлові блоки та двір для експериментальної роботи.

Блок квартирного типу буде відведений насамперед під житло, де будуть безкоштовно проживати сім'ї, які втратили власні будинки. Частину блоку займатиме польовий офіс RE:Ukraine.

Зазначається, що блок комунального типу буде виконувати дві функції: робочу і житлову. На 1 поверсі розташований коворкінг, де жителі секції зможуть дистанційно працювати або вчитися. На 2 поверсі будуть кімнати для проживання.

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Мер Бучі Анатолій Федорук підписав меморандум про співпрацю щодо даного модульного будиночка з керівником благодійною організацією БФ "БалбекБюро".

"Коли пілот відпрацює своє, модулі можна буде розібрати й використовувати на іншій локації за іншим цільовим призначенням", - додали в міськраді.

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)