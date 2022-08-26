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Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

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Ворзель, П'ятниця 26 серпня 2022 16:41
Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть Колаж РБК-Україна: у Ворзелі встановлять модульне містечко
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Ворзелі сконструюють модульне містечко, в якому розселять сім'ї, які залишилися без власного житла через російських окупантів. Нові будиночки планують встановити за сто днів.

Про це передали в прес-службі Бучанської міської ради.

Пілотний проект пілотного модуля на 15 сімей у Бучанській громаді вже був розроблений та представлений громадськості.

Модульне містечко з'явиться у Ворзелі на ділянці по вулиці Кленовій на землях комунальної власності.

"За словами архітектора це буде територія комфортного житла навіть у зимовий період. Зводитиметься воно із дотриманням усіх норм - будівельних та екологічних", - зазначається в публікації.

Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

Презентація пілотного проекту модульного містечка у Ворзелі від БФ "БалбекБюро" (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

На території модульного містечка планується звести 2 житлові блоки та двір для експериментальної роботи.

Блок квартирного типу буде відведений насамперед під житло, де будуть безкоштовно проживати сім'ї, які втратили власні будинки. Частину блоку займатиме польовий офіс RE:Ukraine.

Зазначається, що блок комунального типу буде виконувати дві функції: робочу і житлову. На 1 поверсі розташований коворкінг, де жителі секції зможуть дистанційно працювати або вчитися. На 2 поверсі будуть кімнати для проживання.

Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимутьПід Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Мер Бучі Анатолій Федорук підписав меморандум про співпрацю щодо даного модульного будиночка з керівником благодійною організацією БФ "БалбекБюро".

"Коли пілот відпрацює своє, модулі можна буде розібрати й використовувати на іншій локації за іншим цільовим призначенням", - додали в міськраді.

Під Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимутьПід Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимутьПід Києвом побудують модульне містечко з 2-поверховими будинками: як вони виглядатимуть

Проект модульного містечка у Ворзелі (фото: facebook.com/bucharada.gov.ua)

Раніше ми писали, що переселенець із Сєвєродонецька спроектував модульний будинок, який можна зібрати за 3 дні та поставити в будь-якому місці.

Нагадаємо також, перед цим ми розповідали, як виглядає "польський" модульний будиночок під Києвом.

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Київська область Ворзель модульный городок
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