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У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

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Середа 28 вересня 2022 18:02
У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото) Колаж РБК-Україна: у Польщі хочуть будувати для біженців з України модульні будинки
Автор: Володимир Костирін

У Польщі студенти та співробітники Вроцлавської політехніки сконструювали та презентували прототип модульного будинку, який може бути тимчасовим житлом для біженців з України.

Про це повідомили на сайті польського навчального закладу.

Автором проекту є японський архітектор Шигеру Бан, який назвав свій витвір New Temporary House.

Робота над адаптацією проекту до польських та українських умов та будівництвом блоку тривала 3 тижні. До створення прототипу окрім польських студентів та науковців долучилися також студенти з України, зокрема зі Львівської політехніки, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Київського національного університету будівництва та архітектури.

У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

Прототип модульного будиночка для біженців з України представили у Польщі (фото: pwr.edu.pl)

Характеристики будинку

Такий модульний будинок виконаний за системою SHS (Styrofoam Housing System), що ґрунтується на збірних елементах, легких та недорогих у виготовленні, які з'єднуються між собою. Площа будинку складає близько 35 квадратних метрів, а приблизні розміри самої будівлі - 6 на 6 метрів.

В одному кутку будинку знаходиться кухня, в другому облаштована ванна кімната, у третьому розташований туалет, у четвертому - ліжка.

У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

Модульний будиночок створений за системою Styrofoam Housing System (фото: pwr.edu.pl)

За словами інженера Єжи Лонка з факультету архітектури, який очолював роботу над будівництвом блоку, система складається з "сендвіч" панелей, наповнених полістиролом, вкритим скловолокном та епоксидною смолою.

Він також зазначає, що після презентації прототипу будинку наступним етапом роботи над цією ініціативою буде пошук фінансування серійного виробництва SHS.

У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

При створенні будинку використовуються блоки та панелі з полістиролу, покритого скловолокном та епоксидною смолою (фото: pwr.edu.pl)

"Продовжуються переговори як з потенційними спонсорами, так і з українськими органами місцевого самоврядування, зацікавленими у застосуванні цього рішення у своїй галузі (зокрема у Львові)", - розповіли у Вроцлавській політехніці.

Автори звертають увагу, що конструкція будинку легка і дешева у виробництві, а будівництво не займає багато часу.

Так, один такий будинок SHS можна звести приблизно за 3 тижні. Після цього його можна під'єднати до електрики та комунікацій.

У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

Такий модульний будиночок 6 на 6 м можна збудувати за 3 тижні (фото: pwr.edu.pl)

Нагадаємо, перед цим ми розповідали та показували, як виглядає "польський" модульний будиночок під Києвом.

А також перед цим повідомлялося, що неподалік столиці будують модульне містечко з 2-поверховими будинками.

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Польща жилье для переселенцев