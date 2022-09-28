У Польщі показали прототип модульного будиночка для українських біженців: як він виглядає (фото)

У Польщі студенти та співробітники Вроцлавської політехніки сконструювали та презентували прототип модульного будинку, який може бути тимчасовим житлом для біженців з України.

Про це повідомили на сайті польського навчального закладу.

Автором проекту є японський архітектор Шигеру Бан, який назвав свій витвір New Temporary House.

Робота над адаптацією проекту до польських та українських умов та будівництвом блоку тривала 3 тижні. До створення прототипу окрім польських студентів та науковців долучилися також студенти з України, зокрема зі Львівської політехніки, Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича, Київського національного університету будівництва та архітектури.

Прототип модульного будиночка для біженців з України представили у Польщі (фото: pwr.edu.pl)

Характеристики будинку

Такий модульний будинок виконаний за системою SHS (Styrofoam Housing System), що ґрунтується на збірних елементах, легких та недорогих у виготовленні, які з'єднуються між собою. Площа будинку складає близько 35 квадратних метрів, а приблизні розміри самої будівлі - 6 на 6 метрів.

В одному кутку будинку знаходиться кухня, в другому облаштована ванна кімната, у третьому розташований туалет, у четвертому - ліжка.

Модульний будиночок створений за системою Styrofoam Housing System (фото: pwr.edu.pl)

За словами інженера Єжи Лонка з факультету архітектури, який очолював роботу над будівництвом блоку, система складається з "сендвіч" панелей, наповнених полістиролом, вкритим скловолокном та епоксидною смолою.

Він також зазначає, що після презентації прототипу будинку наступним етапом роботи над цією ініціативою буде пошук фінансування серійного виробництва SHS.

При створенні будинку використовуються блоки та панелі з полістиролу, покритого скловолокном та епоксидною смолою (фото: pwr.edu.pl)

"Продовжуються переговори як з потенційними спонсорами, так і з українськими органами місцевого самоврядування, зацікавленими у застосуванні цього рішення у своїй галузі (зокрема у Львові)", - розповіли у Вроцлавській політехніці.

Автори звертають увагу, що конструкція будинку легка і дешева у виробництві, а будівництво не займає багато часу.

Так, один такий будинок SHS можна звести приблизно за 3 тижні. Після цього його можна під'єднати до електрики та комунікацій.

Такий модульний будиночок 6 на 6 м можна збудувати за 3 тижні (фото: pwr.edu.pl)