Під Києвом встановили "польське" модульне містечко: як воно виглядає

У Макарові під Києвом встановили модульне містечко, надане Польщею. Нові будиночки незабаром приймуть своїх перших поселенців - місцевих жителів, які позбулися власного житла через російських окупантів.

Про це передали у прес-службі Макарівської селищної ради.

Модульне містечко скоро вже заселятимуть жителі Макарова, які втратили домівки під час російської окупації (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Санвузли та душові в модульних будинках в Макарові (фото: new.makariv-rada.gov.ua)

Зараз триває укомплектування спальних кімнат меблями. У їдальнях встановлені холодильники та плити для приготування їжі.

До слова, раніше ми розповідали, як виглядає модульне містечко для вимушених переселенців в Бородянці. Додамо, що подібних містечок у Київській області відкрили вже кілька.

А ось так, для порівняння, виглядає Залізне містечко в Ірпені, яке зробили з вагонів Укрзалізниці.