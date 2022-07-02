Під Києвом встановили "польське" модульне містечко: як воно виглядає
У Макарові під Києвом встановили модульне містечко, надане Польщею. Нові будиночки незабаром приймуть своїх перших поселенців - місцевих жителів, які позбулися власного житла через російських окупантів.
Про це передали у прес-службі Макарівської селищної ради.
Технічні характеристики таких будинків модульного типу дозволяють забезпечити тимчасове проживання в будь-яких умовах, зауважується в повідомленні.
Зараз триває укомплектування спальних кімнат меблями. У їдальнях встановлені холодильники та плити для приготування їжі.
Модульні будиночки в Макарові доукомплектовують меблями перед заселенням (фото: new.makariv-rada.gov.ua)
Приміщення обладнані кімнатами з санвузлами та душовими кабінами.
Також до модульних будинків підвели інтернет.
Санвузли та душові в модульних будинках в Макарові (фото: new.makariv-rada.gov.ua)
У селищній раді додали, що модульне містечко Макарівській громаді надано польським урядом безплатно.
Модульне містечко скоро вже заселятимуть жителі Макарова, які втратили домівки під час російської окупації (фото: new.makariv-rada.gov.ua)
До слова, раніше ми розповідали, як виглядає модульне містечко для вимушених переселенців в Бородянці. Додамо, що подібних містечок у Київській області відкрили вже кілька.
А ось так, для порівняння, виглядає Залізне містечко в Ірпені, яке зробили з вагонів Укрзалізниці.