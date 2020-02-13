Польща змінить правила для трудових мігрантів: що чекає на українців

Правила роботи в Польщі для українців зміниться через те, що влада країни має намір розробити нову міграційну стратегію у 2020 році. Це може безпосередньо торкнутися українських мігрантів у Польщі.

Політика відкритих кордонів, яка зробила можливою масову трудову міграцію українців, була рекомендована країнам-членам ЄС у стратегії "Європа-2020". Цей документ був прийнятий невдовзі після кризи 2008 року і мав на меті розв'язати проблему кризи економічного розвитку ЄС. Причиною того стала нестача трудових ресурсів, яку повинні були вирішити трудові мігранти.

За рекомендацією документа більшість розвинених країн ЄС відкрили кордони переважно для трудових мігрантів з ЄС. Це спровокувало відтік кадрів з менш розвинутих європейських країн у більш розвинуті. Зокрема, поляки, чехи, прибалтійці стали масово виїжджати на заробітки в Німеччину, Великобританію і т. п. Менш розвиненим державам, що втратили найбільш привабливу частину трудових ресурсів довелося відкрити кордони для громадян країн, які не перебувають в ЄС.

Незабаром термін стратегії "Європа-2020" закінчиться, але в ЄС констатують: ліберальна міграційна політика була виправдана і принесла користь. Однак у ряді країн це призвело до зростання соціальної напруженості. Зокрема, у тій же Польщі, яка в останні роки розв'язує проблему дефіциту кадрів в основному за рахунок українців, багато незадоволені масовим напливом трудових мігрантів. Це призвело до того, що роботодавці не поспішають підвищувати рівень заробітної плати. Крім того, через велику кількість недорогої робочої сили роботодавці не зацікавлені поверненням поляків. Плюс в Польщі теж є безробіття, хоч і низьке, на рівні 5%. Про це розповідає "Сегодня".

"Якими будуть зміни в міграційній політиці Польщі та чи будуть вони взагалі, насправді сказати зараз важко – поки немає ніякої конкретної інформації. Зрозуміло точно, Польща зацікавлена в зрівнянні внутрішнього ринку праці та працевлаштування в першу чергу своїх громадян. Згідно з офіційними даними, у Польщі налічується 850 тис. безробітних. Водночас там працюють від 800 тис. до 1 млн трудових мігрантів з України", – описує ситуацію директор логістичної компанії "ZAMMLER POLSKA Sp.z o.o" Олег Рачов.

При цьому влада Польщі заявила, що без трудових мігрантів Польщі не вдасться реалізовувати свої плани економрозвитку - самі поляки вельми неохоче йдуть на низькооплачувані роботи, на які, як правило, беруть заробітчан з інших країн. Та й ставлення до роботи у місцевих жителів і трудових мігрантів різне.

"На практиці часто роботодавці охоче беруть на роботу українців. Розповім на прикладі нашого бізнесу. Ми відкрили представництво нашої української компанії в Польщі у 2014 році. Тоді 90% персоналу були поляки. Зараз у нас в штаті 98% українців, у більшості з них – тимчасові дозволи на роботу, які ми постійно оновлюємо (повинен сказати, що поляки завжди дуже уважно і ретельно підходять до видачі дозволів на роботу, чи то на сезонну або на довгострокову). Як роботодавці зацікавлені в наших працівниках, адже українці добре відомі своєю працьовитістю, і часто це проявляється готовністю працювати понаднормово, лише б робота була виконана. Тоді як у поляків є чітке розуміння їх робочого часу: робочий день – з 8 до 16 або 17 годин, вихідні – в колі сім'ї. Потрібно залишитися довше – домовляйтеся і сплачуйте за підвищеними тарифами", – розповідає Олег Рачов.

У найближчі роки потреба Польщі в трудових мігрантах буде тільки рости. За деякими підрахунками, у 2030 році Польща буде потребувати 4 млн додаткових працівників. У минулому році на суд громадськості був представлений проєкт нової міграційної стратегії, і в ній пропонувалося суттєво розширити перелік країн, звідки Польща зможе приймати трудових мігрантів (Білорусь, В'єтнам, Індія і т. д.). Цей документ тоді викликав багато критики, ймовірно, тому робота над стратегією ведеться дотепер.

Влада Польщі намагається зменшити соціальну напруженість, пов'язану з розміром заробітних плат. Уряд систематично підвищує мінімальну заробітну плату і вводить все нові й нові податкові та соціальні преференції для своїх громадян. Так, з 1 січня мінімальна зарплата в Польщі підвищилася досить відчутно: 2250 злотих до 2600 (на 15%), або до 17 злотих в годину. А до 2024 року, як очікується, вона буде становити вже 4000 злотих. Однак поляки все одно незадоволені: у порівнянні з більш розвинутими країнами ЄС плата за працю у Польщі все одно залишається на досить низькому рівні.

Українські експерти вважають, що в будь-якому випадку, навіть після появи нової міграційної стратегії, поляки будуть кликати до себе українців.

"Ринок Польщі гостро потребує українських працівників з низькими, за європейськими мірками, зарплатними очікуваннями й готовністю працювати понад норму на непрестижних, з точки зору поляків, роботах. І сьогодні дефіцит в 1 млн робочих рук (а за деякими оцінками – до 2 млн) полякам закривати ніким, крім як за допомогою наших співгромадян. Не забуваємо, що в березні поточного року Німеччина лібералізує умови для трудових мігрантів – правда, в основному у сфері обслуговування та догляду за людьми похилого віку. З урахуванням суттєвої різниці в зарплатах (в середньому вище у 2,5 раза), частина українських трудових мігрантів з польського ринку переорієнтуються на німецький. Адже там спостерігається аналогічний польському дефіцит робочих рук – приблизно в 1,2 млн осіб", – говорить HR-директор компанії EDS-Engineering Валентина Пучка.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, як обманюють українських заробітчан у Польщі.