Польша изменит правила для трудовых мигрантов: что ждет украинцев

Правила работы в Польше для украинцев изменится, так как власти страны намерены разработать новую миграционную стратегию в 2020 году. Это может напрямую коснуться украинских мигрантов в Польше.

Политика открытых границ, которая сделала возможной массовую трудовую миграцию украинцев, была рекомендована странам-членам ЕС в стратегии "Европа-2020". Этот документ был принят вскоре после кризиса 2008 года и ставил целью решить проблему кризиса экономического развития ЕС. Причиной того стала нехватка трудовых ресурсов, которую должны были решить трудовые мигранты.

По рекомендации документа большинство развитых стран ЕС открыли границы преимущественно для трудовых мигрантов из ЕС. Это спровоцировало отток кадров из менее развитых европейских стран в более развитые. В частности, поляки, чехи, прибалтийцы стали массово уезжать на заработки в Германию, Великобританию и т.п. Менее развитым государствам, лишившимся наиболее привлекательной части трудовых ресурсов пришлось открыть границы для граждан стран, не состоящих в ЕС.

В скором времени срок стратегии "Европа-2020" истечет, но в ЕС констатируют: либеральная миграционная политика была оправдана и принесла пользу. Однако в ряде стран это привело к росту социальной напряженности. В частности, в той же Польше, которая в последние годы решает проблему дефицита кадров в основном за счет украинцев, многие недовольны массовым наплывом трудовых мигрантов. Это привело к тому, что работодатели не спешат повышать уровень заработной платы. Кроме того, из-за обилия недорогой рабочей силы работодатели не заинтересованы возвратом поляков. Плюс в Польше тоже есть безработица, хотя и низкая, на уровне 5%. Об этом рассказывает "Сегодня".

"Какими будут изменения в миграционной политике Польши и будут ли они вообще, на самом деле сказать сейчас трудно – пока нет никакой конкретной информации. Что понятно точно, Польша заинтересована в уравнивании внутреннего рынка труда и трудоустройстве в первую очередь своих граждан. Согласно официальным данным, в Польше насчитывается 850 тыс. безработных. В то же время там работают от 800 тыс. до 1 млн трудовых мигрантов из Украины", – описывает ситуацию директор логистической компании "ZAMMLER POLSKA Sp.z o.o" Олег Рачов.

При этом власти Польши заявили, что без трудовых мигрантов Польше не удастся реализовывать свои планы экономразвития - сами поляки весьма неохотно идут на низкооплачиваемые работы, на которые, как правило, берут гастарбайтеров из других стран. Да и отношение к работе у местных жителей и трудовых мигрантов разное.

"На практике часто работодатели охотнее берут на работу украинцев. Расскажу на примере нашего бизнеса. Мы открыли представительство нашей украинской компании в Польше в 2014 году. Тогда 90% персонала были поляки. Сейчас у нас в штате 98% украинцев, у большинства из них – временные разрешения на работу, которые мы постоянно обновляем (должен сказать, что поляки всегда очень внимательно и тщательно подходят к выдаче разрешений на работу, будь то на сезонную или на долгосрочную). Как работодатели мы заинтересованы в наших работниках, ведь украинцы хорошо известны своим трудолюбием, и часто это проявляется готовностью работать сверхурочно, лишь бы работа была выполнена. Тогда как у поляков есть четкое понимание их рабочего времени: рабочий день – с 8 до 16 или 17 часов, выходные – в кругу семьи. Нужно остаться дольше – договаривайтесь и оплачивайте по повышенным тарифам", – рассказывает Олег Рачов.

В ближайшие годы потребность Польши в трудовых мигрантах будет только расти. По некоторым подсчетам, в 2030 году Польша будет нуждаться в 4 млн дополнительных работников. В минувшем году на суд общественности был представлен проект новой миграционной стратегии, и в ней предлагалось существенно расширить перечень стран, откуда Польша сможет принимать трудовых мигрантов (Беларусь, Вьетнам, Индия и т.д.). Этот документ тогда вызвал много критики, вероятно, поэтому работа над стратегией ведется до сих пор.

Власти Польши пытаются уменьшить социальную напряженность, связанную с размером заработных плат. Правительство систематически повышает минимальную заработную плату и вводит все новые и новые налоговые и социальные преференции для своих граждан. Так, с 1 января минимальная зарплата в Польше повысилась весьма ощутимо: с 2250 злотых до 2600 (на 15%), или до 17 злотых в час. А к 2024 году, как ожидается, она будет составлять уже 4000 злотых. Однако поляки все равно недовольны: по сравнению с более развитыми странами ЕС плата за труд в Польше все равно остается на достаточно низком уровне.

Украинские эксперты считают, что в любом случае, даже после появления новой миграционной стратегии, поляки будут звать к себе украинцев.

"Рынок Польши остро нуждается в украинских работниках с низкими, по европейским меркам, зарплатными ожиданиями и готовностью трудиться сверх нормы на непрестижных, с точки зрения поляков, работах. И сегодня дефицит в 1 млн рабочих рук (а по некоторым оценкам – до 2 млн) полякам закрывать некем, кроме как с помощью наших сограждан. Не забываем, что в марте текущего года Германия либерализирует условия для трудовых мигрантов – правда, в основном в сфере обслуживания и ухода за престарелыми. С учетом существенной разницы в зарплатах (в среднем выше в 2,5 раза), часть украинских трудовых мигрантов с польского рынка переориентируются на немецкий. Ведь там наблюдается аналогичный польскому дефицит рабочих рук – примерно в 1,2 млн человек", – говорит HR-директор компании EDS-Engineering Валентина Пучка.

Напомним, что ранее мы писали о том, как обманывают украинских заробитчан в Польше.