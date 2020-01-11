Доходи українців у 2020 році: експерти дали несподіваний прогноз

Зарплати українців у 2020 (колаж РБК-Україна)

Доходи українців почали падати після президентських виборів

Зарплати українців у 2019 році досягли свого піку на момент президентських виборів. Після цього фінансові можливості громадян почали стрімко падати. Значення Індексу економічних можливостей населення у грудні 2019 року (96 пунктів) стало найнижчим показником року. Про це йдеться в дослідженні Центру Разумкова.

На думку експертів, такий результат був очікуваним через негативну динаміку погіршення рівня з серпня 2019 року.

Аналітики також назвали складові погіршення Індексу економічних можливостей населення у грудні: гальмування підвищення середніх зарплат - з серпня по листопад середня номінальна зарплата не зросла: у вересні - 10 687 грн, у листопаді - 10 679 грн. Реальна середня зарплата, незважаючи на прискорення інфляції в осінні місяці, навіть зменшилась приблизно на 1%.

Крім того, експерти до складових віднесли зростання заборгованості по виплатах заробітної плати - на кінець липня заборгованість становила 2,7 млрд грн, а в жовтні-листопаді досягла 3,2-3,4 млрд грн.

Також залишаються незадовільними показники, пов'язані з кредитуванням населення (низькі обсяги кредитування при збереженні високих кредитних ставок) - з листопада 2018 року по листопад 2019 року обсяг кредитів домогосподарствам зріс лише на 4,4%, а процентні ставки за новими кредитами домогосподарствам (за той же період) зросли з 31% до 33%.

Фінансові можливості українців знизилися і за рахунок погіршення розрахунків у житлово-комунальній сфері (внаслідок збереження високих тарифів і консервації зазначеної зарплат) - місячний рівень покриття оплатою нарахованих сум за житлово-комунальні послуги у листопаді впав нижче 50%; зниження показників зайнятості в осінньо-зимовий період порівняно з весняно-літнім (хоча це сезонне явище, в т. ч. внаслідок повернення частини "заробітчан" з сільськогосподарських робіт за кордоном, однак його вплив на оцінку добробуту є значним).

Незважаючи на це, експерти прогнозують підвищення фінансових можливостей з нового року. Аналітики враховують зниження тарифів на газ (до 22%), підвищення рівня доходів у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати як для працівників державних підприємств, так і для співробітників приватних фірм. Раніше експерти розраховували підвищення рівня доходів українців у 2020 році до 10%.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що буде з цінами в Україні у 2020 році.