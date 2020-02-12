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В Україні хочуть зробити зарплати, як у Польщі: скільки зможем отримувати

STYLERЖиття    12.02.2020 - 14:21
В Україні хочуть зробити зарплати, як у Польщі: скільки зможем отримувати
Володимир Зеленський обіцяє зробити в Україні польські зарплати (Колаж РБК-Україна)

Володимир Зеленський заявив, що хоче зробити в Україні європейські зарплати

Володимир Зеленський хоче зробити в Україні рівень зарплат, як у Польщі. Про це голова держави повідомив в інтерв'ю, яке опубліковане на сторінці Офісу президента. Гарант мріє, щоб в країні були зарплати, хоча б рівня 70% польських. На його думку, це поверне заробітчан в Україну і вони будуть стимульовані працювати у своїй країні.

Відзначимо, що в Польщі середня зарплата в перерахунку на гривні становить 30920 гривень, це лише 40% від середньої зарплати українця в 2019 році. Як відомо, середня виплата за грудень в Україні дорівнювала 12264 гривням. Щоб досягти рівня 70% польських зарплат, українська повинна бути мінімум 21600 гривень. Про це пишуть журналісти ТСН.

В Україні хочуть зробити зарплати, як у Польщі: скільки зможем отримуватиСкільки отримують зарплату в Польщі (фото: ТСН)

У Польщі найбільші зарплати у працівників в галузі інформації і телекомунікації. На 2 місці – фінансова та страхова діяльність. В Україні ж ті, хто працюють в галузі фінансової та страхової діяльності, заробляють найбільше.

Польські зарплати на 60% вище, ніж українські.. Найбільший розрив у зарплатах є в галузях сільського господарства (72,5%), охорони здоров'я (72,4%) та операцій з нерухомим майном (69,6%). У той же час найменший – у сфері державного управління і оборони (44,9%).

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