Поліція під вікнами і персонал в захисних костюмах: як живуть на обсервації українці з Балі

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а кілька днів тому держкордон було повністю закрито. Евакуйованих громадян повинні по поверненню на батьківщину відправляти на обсервацію в обов'язковому порядку на 14 днів.

Українців, які 30 березня повернулися рейсами з Балі, розмістили в готелі "Козацький" в центрі Києва (безкоштовний варіант, але з дорогим харчуванням) та "Пуща Конгрес" на околиці міста (платне розміщення - проживання коштує 10 478 гривень за два тижні обсервації та близько 700 гривень на день за їжу). Але погодилися на такі два варіанти обсервації не всі 360 осіб - після гучного скандалу деякі просто роз'їхалися, обіцяючи дотримуватися самоізоляції.

Як розповів Віталій Заєць з Харкова, який оселився в Пущі-Водиці, частина людей після повернення з Балі вирушила в свої міста під протоколом у розмірі 18 тисяч гривень. Про це евакуйований розповів в ефірі 24 каналу.

Так, спочатку їх поселили в готелі "Козацький", але через нарікання на умови пізніше вони переїхали в санаторій "Пуща Конгрес", де, за їхніми словами, краще.

Харків'янин повідомив, що він особисто не оплачує проживання, сніданок і вечерю в санаторії.

"Ми вчора домовилися про це з міністром інфраструктури Криклієм. Він пообіцяв ці умови безкоштовно. Однак ті люди, які з самого початку заїхали, то вони платять за це все", - додав Заєць.

Чоловік зазначив, що у евакуйованих немає ознак коронавіруса, але всі повинні пройти тести на COVID-19.

До речі, вчора ввечері з готелю "Козацький" госпіталізували чоловіка, який також був евакуйований - у нього погіршився стан і піднялася температура.

Також сьогодні стало відомо, що з готелю "Козацький", не дивлячись на оточення поліції, вдалося втекти кільком пасажирам.

Заєць показав фотографії з готелю в Пущі-Водиці - як виглядає номер і які умови.

Умови обсервації евакуйованих з Балі українців в готелі під "Пуща Конгрес" (Фото: 24tv.ua)

За словами ще однієї українки, яка прилетіла з Балі, харчування у вартість проживання за 14 днів (10 478 гривень) не включено, але ресторан цього готелю надає всім, хто знаходиться на обсервації, знижку 30%.

Валентина Єльменова додала, що є можливість або замовляти їжу в інтернеті, або щоб її привозили родичі. Про це передає ТСН.іа.

Всі привезені речі або їжу залишають у адміністратора, а далі людина в захисному костюмі приносить все до кімнати і залишає під дверима.

Виходити з кімнати евакуйованим забороняють, але у номері Валентини є балкон.

"Є поліція, яка нас охороняє і спеціальні машини... Хочу сказати, що поліцейські максимально лояльно ставляться до всіх, хто знаходиться на обсервації. А те, що відбувалося у літаку та аеропорту, я вважаю неправильним з боку туристів, оскільки ми повинні відповідати не тільки за своє здоров'я, але і за здоров'я оточуючих. Ми не можемо на 100% бути впевненими, а тести не завжди показують правду. Тому обсервація потрібна. А в яких умовах проживати - кожен вибирає сам", - зазначила дівчина.

Відео: Евакуйована з Балі українка показали умови обсервації в готелі в Пущі-Водиці

Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких умовах живуть евакуйовані з Балі українці.