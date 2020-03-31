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Евакуйовані українці з Балі можуть поїхати з готелю додому: названа умова

STYLERЖиття    31.03.2020 - 12:58
Евакуйовані українці з Балі можуть поїхати з готелю додому: названа умова
Українців з обсервації можуть відпустити (Колаж РБК-Україна)

Українських туристів з обсервації можуть відпустити після проходження тестів на коронавірус

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Українці, які прилетіли з Балі 30 березня і влаштували скандал у "Борисполі" через небажання піти в обсервацію, перебувають на даний момент в готелі "Козацький" в центрі Києва. Після довгих умовлянь і протестів люди все-таки погодилися оселитися в готель, але ввечері 30 березня деякі з них оголосили голодування.

Громадяни запевняють, що всі послуги в готелі платні, а у них просто немає коштів далі тут знаходиться. Міністр інфраструктури Володимир Криклій приїхав до громадян України 30 березня, ввечері і запропонував їм альтернативу для поїздки додому. Всім людям, які були на борту рейсу Доха-Київ (літак летів з Балі через Катар), 1 квітня зроблять ПЛР тести на коронавірус.

У разі позитивного результату - людина залишиться в обсервації, якщо тест буде негативний - поїде додому. З такою пропозицією міністра всі пасажири рейсу погодилися.

В готелі "Козацький" розміщено близько 100 українців. При цьому будівля готелю оточена, щоб ніхто з евакуйованих не може втекти. Людей невлаштовують умови, також вони скаржаться, що не можуть платити за їжу в готелі.

Як ми раніше писали, в аеропорт "Бориспіль" вночі 30 березня прилетіли два літаки з громадянами України з Дохи (Катар), яких зобов'язали відправитися на обсервацію. Частину пасажирів помістили на обсервацію в готель "Козацький" в центрі Києва.

Нагадаємо, раніше ми розповідали в яких умовах живуть евакуйовані з Балі українці.

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