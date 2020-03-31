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Евакуйовані з Балі українці втекли з київського готелю: що відомо

STYLERЖиття    31.03.2020 - 20:16
Евакуйовані з Балі українці втекли з київського готелю: що відомо
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

Кілька чоловік самовільно покинули готель "Козацький", де перебували на обсервації

Карантин в Україні через коронавірус продовжили по 24 квітня, а 28 березня закрили кордон, однак літаки з евакуйованими громадянами продовжують прибувати з інших країн. Влада ухвалила рішення про обсервацію в обов'язковому порядку багатьох тисяч співвітчизників після повернення з-за кордону, а хворих COVID-19 мають намір утримувати в готелях.

Днями під Києвом у "Борисполі" прибули рейси з українцями, яких забрали з Балі. Після цього співвітчизників направили на обсервацію в столичні готелі "Козацький" та "Пуща Конгрес", але частина громадян відмовлялися покидати літаки, влаштували бунти через умови в готелях та цін на їжу, і деякі оголосили голодування.

У центрі Києві поліція посилила охорону готелю "Козацький", куди розмістили близько 100 українців, які повернулися, щоб ніхто з евакуйованих не зміг втекти.

Втім, кілька людей таки змогли "вирватися" з готелю, а скільки саме - наразі невідомо. Про це передають "Українські Новини".

Після інциденту правоохоронці разом із прикордонники почали уточнювати списки, щоб точно визначити кількість втікачів.

Раніше в управлінні комунікації Національної поліції України розповіли, що пізно ввечері з готелю "Козацький" був госпіталізований чоловік 1990 року народження, який разом з іншими пасажирами авіарейсу з Дохи був поміщений на обсервацію - у жителя Київської області погіршилося самопочуття та піднялася температура На місце викликали лікарів, які прийняли рішення про госпіталізацію пасажира - у лікарні йому зробили тест для визначення захворювання коронавірус, і в разі позитивного результату буде прийматися рішення про обстеження всіх осіб, з якими контактував чоловік.

Також сьогодні стало відомо, що місце обсервація в готелі "Пуща Конгрес" також залишили раніше евакуйовані з Катару українці.

Правоохоронці мають намір усіх втікачів з обсервація залучити до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, раніше ми розповідали в яких умовах живуть евакуйовані з Балі українці.

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