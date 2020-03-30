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Скільки коштує платна обсервація евакуйованих з Балі українців: подробиці

STYLERКоронавірус    30.03.2020 - 18:20
Скільки коштує платна обсервація евакуйованих з Балі українців: подробиці
Карантин в Україні (фото: колаж РБК-Україна)

Карантин в Україні змусив українців, що прилетіли з Балі, піти на обсервацію

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня. Спочатку його ввели до 3 квітня, але потім вирішили продовжити до 24 числа. Також були введені заходи з перекриття кордонів. При цьому в Україну продовжують прибувати літаки з евакуйованими українцями, які повинні знаходитися 14 днів на обсервації.

Українці, що прилетіли з Балі, могли вибирати два варіанти обсервації. Їм запропонували безкоштовний варіант в готелі "Козацький" і платний в готелі "Пуща Конгрес".

Харчування в готелі "Козацький" коштує близько 1 000 гривень з людини в день. Пасажирка літака Катерина Яшина на своїй сторінці в Facebook написала, що опалення в номері немає, кондиціонери на опалення не працюють.

Скільки коштує платна обсервація евакуйованих з Балі українців: подробиці

Розцінки в готелі "Козацький" (фото: facebook.com/kateryna.iashyna)

"Пишуть, що в кімнатах дуже холодно, кімната розміром з ліжко, Wi-Fi не у всіх номерах. Закрили їх там на 14 днів, з кімнати взагалі не будуть випускати, їжу ставлять під двері", – зазначила вона.

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Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 30 березня 2020 р.

Готель "Козацький" (відео: facebook.com/pavlovskynews)

А ось проживання в "Пуща Конгрес" коштує 10 478 гривень за 14 днів обсервації та близько 700 грн в день за їжу з людини. Дівчина зазначила, що там номери краще, є Wi-Fi та балкон.

Скільки коштує платна обсервація евакуйованих з Балі українців: подробиці

Розцінки в готелі "Пуща Конгрес" (фото: facebook.com/kateryna.iashyna)

За словами одного з туристів, людей привезли до готелю "Козацький" на Майдан і сказали: "робіть, що хочете". Деякі просто роз'їхалися, обіцяючи дотримуватися самоізоляції.

Друга частина людей поїхала в готель «Пуща», де більшість написали відмову від обсервації і угода на добровільну...

Опубліковано Pavlovsky News Понеділок, 30 березня 2020 р.

Готель "Пуща Конгрес" (відео: facebook.com/pavlovskynews)

Друга частина людей поїхала в готель "Пуща", де більшість написали відмову від обсервації та угоду на добровільну самоізоляцію. Поліція попередила, що за адресою можуть перевірити в будь-який час і тоді вже буде не адміністративна, а кримінальна відповідальність.

Варто відзначити, що є ще третя категорія людей - вони досі перебувають у літаках, оточених Нацгвардією. Відомо, що на борту одного з них 30 осіб.

Нагадаємо, що вчора, 29 березня, в аеропорт "Бориспіль" доставили евакуйованих українців з В'єтнаму. Люди підписали угоду про самоізоляцію, але їхати на обсервацію в готелі відмовилися, і взагалі поводили дуже буйно.

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