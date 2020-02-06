ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток "Дія"

Новини » Телеком & IT     06.02.2020 - 11:32
Держава в смартфоні: в Україні запустили додаток "Дія"
Ілюстративне фото (thedigital.gov.ua)

На першому етапі у додатку доступні водійські права і техпаспорт

Сьогодні, 6 лютого, в Україні запустили мобільний додаток "Дія", в якому українці зможуть зберігати документи в електронному вигляді та в майбутньому отримати доступ до всіх державних онлайн-сервісів. Презентація проходить у виставковому центрі "Парковий".

Запуск додатку "Дія" проходить в рамках урядової ініціативи "Держава в смартфоні", яка обіцяє до 2024 року перевести 90% державних послуг в онлайн. Додаток вже доступно для завантаження на Android та iOS.

На першому етапі в додатку будуть доступи електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Але вже в лютому планується запуск електронних біометричного закордонного паспорта та ID-карти. Передбачається, що ці документи можна буде використовувати під час подорожей залізничним або повітряним транспортом по Україні, а також у багатьох інших ситуаціях.

Крім того, у додатку з'явиться повний набір водія та електронні версії студентського та учнівського квитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запустили онлайн-сервіс відновлення або заміни водійського посвідчення.

В МОН розповіли про деталі запуску студентського е-квитка
Новини України смартфондокументыприложение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся