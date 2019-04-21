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Оприлюднені остаточні дані екзит-полу ТСН

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:53
Оприлюднені остаточні дані екзит-полу ТСН
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані на 20:00 підтверджують перемогу Зеленського

Дані екзит-полу ТСН свідчать, що у другому турі президентських виборів 2019 в Україні перемагає Володимир Зеленський. Результати оприлюднені в ефірі телеканалу 1+1, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За даними екзит-полу на 20:00, Зеленського підтримали 72,8% виборців, Порошенка - 27,2%.

Опитування провели дослідні компанії TNS Kantar Info Sapiens на замовлення каналу 1+1. Опитано близько 16 тисяч респондентів на виході з 600 виборчих дільниць методом особистого інтерв'ю. Похибка вибірки становить не більше 0,7%.

Нагадаємо, за даними Національного екзит-полу станом на 20:00 Володимир Зеленський набирає голосів 73,2% голосів, Петро Порошенко - 25,3%.

Відзначимо, за даними "Всеукраїнського екзит-полу" на 18:00 перемагає Володимир Зеленський, за якого проголосували 73,7% виборців, за Петра Порошенка віддали свої голоси 26,3% опитаних.

Президент України Петро Порошенко вже визнав свою поразку і привітав Володимира Зеленського з перемогою.

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