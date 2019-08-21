У поліклініці про нього говорять рідко: Комаровський розповів про поширений вірус

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Євген Комаровський дав батькам важливу інформацію про вірус, яким хворіють всі діти

Доктор Комаровський розповів про те, що таке ентеровірусна інфекція, і як їй протистояти. Цією інформацією іменитий педіатр поділився у своєму особистому відеоблозі.

За словами Євгена Комаровського, ентеровіруси – це десятки або навіть сотні різних вірусів, які викликають величезну кількість різних собою інфекцій.

Найвідомішою ентеровірусною інфекцією є поліомієліт, від якого в Україні вакцинують в обов'язковому порядку.

Комаровський розповів про ентеровірусну інфекцію у дітей (фото: unsplash.com)

Особливістю всіх ентеровірусів є те, що вони розмножуються в кишечнику людини і зараження відбувається харчовим шляхом через рот.

Спільним між ентеровірусами є механізм передачі, а симптоми зараження при цьому можуть бути дуже різними.

Педіатр стверджує, що є такі різновиди ентеровірусів, які переносять практично всі діти до 10 років. Але незважаючи на таку поширеність, діагноз ентеровірусна інфекція ставиться дуже рідко.

Комаровський розповів про ентеровірусну інфекцію у дітей (фото: unsplash.com)

Перш за все, мова йде про герпетичну ангіну, яка, незважаючи на назв, не має ніякого відношення до вірусу герпесу.

Симптомами цієї хвороби є висока температура і виразки у роті схожі зі стоматитом.

Ще одна ентеровірусна інфекція викликає хворобу під незвичною назвою Рука-нога-рот – саме в цих частинах тіла (кистях, стопах і роті) з'являється висип.

Лікуються обидві інфекції симптоматично – рясним питвом та жарознижувальними.

Комаровський розповів про ентеровірусну інфекцію у дітей (відео: YouTube/Доктор Комаровський)

Раніше ми писали, що в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вкотре висловилася про необхідність такої важливої процедури, як вакцинація.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

До речі, раніше педіатр дав батькам підлітків кілька важливих порад щодо статевого виховання. Комаровський розповів, хто з батьків повинен розмовляти з дитиною на делікатні теми.