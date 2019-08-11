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Що варто знати про соцмережі? Комаровський зробив важливу заяву

STYLERЖиття    11.08.2019 - 17:00
Що варто знати про соцмережі? Комаровський зробив важливу заяву
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський рекомендує батькам більш ретельно стежити за діями дитини

Євген Комаровський, який нерідко дає важливі поради батькам стосовно догляду за дітьми, розповів, чим небезпечні соціальні мережі і як мінімізувати даний ризик. Про це експерт розповів на YouTube-акаунті.

Комаровський зазначає, що діти розбираються в соціальних мережах набагато краще, ніж батьки, однак саме мама і тато зобов'язані забезпечити дитячу безпеку.

"Спілкування в мережі несе в собі певний ризик. Ризик того, що в мережу потрапляє особиста інформація про вашу родину: адреси, явки, паролі, телефони, дані кредитних карток. І взагалі просто той факт, що ви зараз відпочиваєте на морі всією сім'єю і будинок порожній - заходь хто хоче!" - говорить доктор.

Комаровський розповів про соціальних мережах

Саме тому експерт радить батькам розібратися і з'ясувати, як працюють програми батьківського контролю, які дозволяють контролювати життя дитини в соціальній мережі.

Нагадаємо, нещодавно доктор Комаровський розповів чотири правила догляду за дитиною під час хвороби.

До речі, Уляна Супрун розповіла, що набір ваги не завжди залежить від людини. Також в. о. міністра охорони здоров'я розповіла про правильне схуднення, яке не зашкодить здоров'ю.

Також ми писали про те, що доктор Комаровський відповів на питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.

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