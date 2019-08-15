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Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про "це"

STYLERПерсони    15.08.2019 - 23:10
Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про "це"
Євген Комаровський (facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровський дав батькам підлітків кілька важливих рад

Доктор Комаровський розповів про те, хто з батьків повинен говорити про секс з дитиною - мама або тато, він також розкрив деякі нюанси такої делікатної розмови. Дану інформацію іменитий педіатр розмістив на своєму особистому сайті.

Комаровський вважає, що твердження про те, що мама повинна говорити з донькою, а тато - з сином, невірно. Ідеально, коли ці теми з дитиною обговорюють обидва.

Так, згідно з даними досліджень, проведених в США, підлітки в п'ять разів частіше практикують раннє сексуальне життя, якщо батьки замовчують подібні теми.

Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про &quot;це&quot;

Комаровський розповів про статеве виховання дитини (фото: flickr.com)

А ті діти, з якими на тему сексу розмовляє мама, вступають в статеві зв'язки в ранньому віці - тільки в 2-3 рази частіше. Найменший відсоток серед тих підлітків, у сім'ях яких таким вихованням займаються обоє батьків.

"Звісно, краще, щоб про менструації розповіла дітям мама, бо вона на практиці знає про неї. Про ерекції, полюції - тато, оскільки він з цим стикається регулярно", - стверджує педіатр.

Але якщо дитина росте у неповній сім'ї, то поговорити про "це" може будь хто з батьків, і це абсолютно нормально.

Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про &quot;це&quot;

Комаровський розповів про статеве виховання дитини (фото: flickr.com)

"Ще це можуть зробити інші близькі дорослі - бабуся/дідусь, тітка/дядько, хресні, якщо вони здатні розповісти все грамотно і делікатно", - пише Комаровський.

Також експерт вважає, що переводити стрілки, мовляв, "запитай у мами/тата" небажано. Оскільки дитина підходить до дорослого з таким питанням невипадково - ймовірно, у неї з ним більш довірливі стосунки, або ж вона хоче в даний момент обговорити певне делікатне питання саме з кимось одним.

Тато чи мама? Комаровський розповів, хто повинен говорити з дитиною про &quot;це&quot;

Комаровський розповів про статеве виховання дитини (фото: flickr.com)

До того ж подібне відсилання дитини іншому ще більше підкреслює незручність і табуйованість теми.

"І вдруге син або дочка підуть не до вас, а в інтернет, до однолітків. А до мами і тата - за порадою чи допомогою - більше не повернуться ніколи", - вважає педіатр.

Але якщо ж, приміром, донька питає у тата про менструації, правильною відповіддю буде: "Мама точно знає про це більше, підемо у неї запитаємо!", а не "прийди і запитай".

До речі, раніше Євген Комаровський зруйнував міф про те, що дитині можна нашкодити частим промиванням носа фізрозчином.

Нагадаємо, нещодавно педіатр розповів, чим небезпечні для дітей соціальні мережі, та як мінімізувати даний ризик.

Раніше ми писали, що доктор Комаровський відповів на важливе питання про те, чи може сказ передаватися від зараженої людини іншій людині.

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