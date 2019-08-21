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В поликлинике о нем говорят редко: Комаровский рассказал о распространенном вирусе

STYLERЖизнь    21.08.2019 - 22:05
В поликлинике о нем говорят редко: Комаровский рассказал о распространенном вирусе
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Евгений Комаровский дал родителям важную информацию о вирусе, которым болеют все дети

Доктор Комаровский рассказал о том, что такое энтеровирусная инфекция, и как ей противостоять. Этой информацией именитый педиатр поделился в своем личном видеоблоге.

По словам Евгения Комаровского, энтеровирусы – это десятки или даже сотни различных вирусов, которые вызывают огромное количество различных между собой инфекций.

Самой известной энтеровирусной инфекцией является полиомиелит, от которого в Украине вакцинируют в обязательном порядке.

В поликлинике о нем говорят редко: Комаровский рассказал о распространенном вирусе

Комаровский рассказал о энтеровирусной инфекции у детей (фото: unsplash.com)

Особенностью всех энтеровирусов есть то, что они размножаются в кишечнике человека и заражение происходит пищевым путем через рот.

Общим между энтеровирусами является механизм передачи, а симптомы заражения при этом могут быть очень разными.

Педиатр утверждает, что есть такие разновидности энтеровирусов, которые переносят практически все дети до 10 лет. Но несмотря на такую распространенность, диагноз энтеровирусная инфекция ставится очень редко.

В поликлинике о нем говорят редко: Комаровский рассказал о распространенном вирусе

Комаровский рассказал о энтеровирусной инфекции у детей (фото: unsplash.com)

Прежде всего, речь идет о герпетической ангине, которая, несмотря на название, не имеет никакого отношения к вирусу герпеса.

Симптомами этой болезни являются высокая температура и язвочки во рту схожие со стоматитом.

Еще одна энтеровирусная инфекция вызывает болезнь под необычным названием Рука-нога-рот – именно в этих частях тела (кистях, стопах и рту) появляется сыпь.

Лечатся обе инфекции симптоматически – обильным питьем и жаропонижающими.

Комаровский рассказал о энтеровирусной инфекции у детей (видео: YouTube/Доктор Комаровский)

Ранее мы писали, что и. о. министра здравоохранения Уляна Супрун в который раз высказалась о необходимости такой важной процедуры, как вакцинация.

Напомним, недавно доктор Комаровский рассказал, чем опасны для детей социальные сети, и как минимизировать данный риск.

К слову, ранее педиатр дал родителям подростков несколько важных советов относительно полового воспитания. Комаровский рассказал, кто из родителей должен беседовать с ребенком на деликатные темы.

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