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Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію

STYLERЖиття    19.08.2019 - 15:58
Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію
Фото: колаж РБК-Україна

В Україні можна безкоштовно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб

Уляна Супрун розповіла, в які інстанції і служби варто звертатися у разі виникнення проблем та порушень при вакцинації та у разі, якщо медики відмовляться робити щеплення. В.о. голови МОЗ на своїй сторінці в Facebook зазначила, що є гарячі лінії Національної служби здоров'я України "1677".

Після звернення НСЗУ передасть претензії в МОЗ, щоб ситуацію можна було змінити, адже всі українці мають гарантований доступ до якісної медичної допомоги, вакцинації зокрема.

Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію

Уляна Супрун розповіла про вакцинацію і куди звертатися в разі проблем із щепленнями (Фото: УНІАН)

Зараз в Україні у громадян є можливість безкоштовно пройти вакцинацію від 10 інфекційних хвороб за Календарем щеплень. Так, наша країна на 100% забезпечена вакцинами проти гепатиту В, туберкульозу, кору, епідпаротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюку, поліомієліту та ХІБ-інфекції.

Супрун закликає відповідально поставитися до цього питання, адже навмисна відмова скористатися цією можливістю фактично наражає людей на небезпеку і може нашкодити здоров'ю.

"Неприпустимо, коли саме пацієнти нехтують вакцинацією та наражають себе і своїх рідних на небезпеку. Але також неприпустимо, коли медики самі демотивують людей робити щеплення або поширюють неправдиву інформацію", - говоритя в публікації.

Керівниця МОЗ додала, що є тільки кілька причин та станів, при яких не можна робити щеплення:

  • Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5 градусів.
  • Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини.
  • В онкологічних хворих під час хіміотерапії, при вживанні великих доз стероїдних гормонів, при вживанні ліків, що пригнічують імунітет та при СНІДі імунітет може не сформуватися.
  • При вагітності не можна робити щеплення КПК та іншими “живими” вакцинами.
  • Щеплення проти кору також не проводять, якщо були тяжкі алергічні реакції на аміноглікозиди. А якщо вводилися препарати крові - вакцинацію відтерміновують.
  • БЦЖ не роблять, якщо дитина при народженні важить менше 2 кг або має дефекти системи фагоцитозу, тяжкі порушення в системі імунітету.
  • ОПВ (жива поліомієлітна вакцина) не вводиться, якщо людина має тяжкі форми гіпогамаглобулінемії (стану імунодефіциту) чи хтось із членів сім’ї має протипокази до цієї вакцини (за винятком вагітності).

Це неприпустимо: Супрун зробила важливу заяву про вакцинацію

Уляна Супрун розповіла, за яких випадках не можна робити щеплення (Фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

У решті випадків робити щеплення не лише можна, а й потрібно. Безоплатна вакцинація за календарем щеплень - це право, реалізації якого ніхто не може перешкоджати", - підкреслила Супрун.

Також в.о. глави МОЗ запевнила, що всі вакцини, які закуповують, безпечні та відповідають стандартам якісної практики виробництва. Будь-яка вакцина перед тим, як вперше отримати реєстраційне посвідчення, проходить багатоетапні дослідження імуногенності, безпеки, ефективності.

"Якщо ваш сімейний лікар не підтримує вас або ваших рідних у рішенні вакцинуватися, зверніться на гарячу лінію 1677 та розкажіть про цей випадок НСЗУ. Ви також можете звернутися, якщо у медзакладі кажуть, що немає вакцин, гарантованих державою", - написала Супрун.

Як повідомлялося раніше, в.о. голови МОЗ Уляна Супрун закликала українців не відкладати візити до лікаря, щоб зробити щеплення від вірусних захворювань, так як інфекція поширюється, поки є чутливі люди, переносники і резервуар.

Також ми писали про те, що Уляна Супрун дала розгорнуту відповідь стосовно дітей, у яких не буде щеплень.

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