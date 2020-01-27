Замах на ветерана АТО в Харкові: кілер зробив гучне зізнання (відео)

Замах на колишнього командира ЗСУ в Харкові (колаж РБК-Україна)

Командира ЗСУ намагалися підірвати в під'їзді багатоповерхівки

Російські спецслужби завербували кілера для замаху в Харкові на ветерана АТО, колишнього командира ЗСУ Григорія Сіваченка. Розвідника-"айдарівця" намагалися підірвати в під'їзді багатоквартирного будинку в спальному районі, і жертвами могли стати також й інші мешканці, включаючи дітей.

9 січня вбивцю вдалося затримати на гарячому. Харків'янин використовував вибухівку нестандартної конструкції потужністю в 0,5 кг тротилу і з вражаючими елементами та болтами, яка спрацьовує від автосигналізації.

Як з'ясувалося, кілер раніше проходив службу в Нацгвардії, носив погони капітана і сам був учасником російсько-української війни на Донбасі.

За словами прес-секретаря управління СБУ в Харківській області Владислава Абдули, бойового розвідника Сіваченка спецслужби РФ намагалися ліквідувати заради помсти за успішні операції командира проти терористичних угруповань "Л/ДНР" і російських інтервентів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

"Це помста... Зокрема, була знешкоджена група офіцерів ЗС РФ, один з них носив звання Героя Росії", - сказав він.

Так, восени 2014 року під час боїв за 32-й блокпост були ліквідовані російські військові - офіцер 200-ї бригади ЗС РФ Євген Трундаєв (йому навіть встановили пам'ятник) і група інших інструкторів, які знищили багато броньованої техніки ЗСУ. Вичислити їх зміг саме Сіваченко, на якого тепер полює ворожа спецслужба навіть на мирній частині території України.

Замах на ветерана АТО і героя війни на Донбасі - кілер розповів подробиці (Фото: скріншот)

Крім того, розповів військовий журналіст Андрій Цаплієнко, командир розвідки в місті Щастя переганяв із "сірої зони" танк, який витягнув з-під носа у окупантів.

Після невдалого замаху і затримання найманий вбивця зробив зізнання, що його завербували співробітники Головного розвідувального управління РФ і обіцяли заплатити за життя Сіваченка 25 тисяч доларів.

Так, Юрій Донцов служив командиром роти охорони в 5-й бригаді НГУ і вже в СІЗО розповів, що довгий час сюди ж - у слідчий ізолятор - сам возив затриманих і підозрюваних у сепаратизмі та держзраді: "Серед них - Неля Штепа, Долгов та інші".

За словами капітана, його змусили вчинити замах, нібито погрожуючи рідним.

"Все було під вибух готове, але я відмовлявся від цього", - розповів Донцов.

Втім, його листування з російським офіцером свідчить, що ідея встановити вибухівку в під'їзді належить саме Донцову.

Розповідаючи про те, як і через кого спецслужби РФ передали йому вибухівку, кілер зізнався, що "цих людей тут неміряно!"

На питання про те, чи почуває Донцов себе зрадником, він відповів: "у якомусь сенсі так".

Замах на колишнього командира ЗСУ в Харкові - кілер зробив зізнання