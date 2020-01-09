У Харкові в багатоповерхівці намагалися підірвати екс-командира ЗСУ

Фото: затримання кілера (ssu.gov.ua)

Кілер намагався закласти вибухівку в багатоквартирному будинку

У Харкові попередили замах на колишнього командира Збройних сил України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними СБУ, російські спецслужби залучили харків'янина, які раніше проходив службу в Національній гвардії, до вбивства одного з колишніх бойових командирів розвідувальних підрозділів ЗСУ. Передбачається, що військового хотіли вбити за успішні операції проти "ЛДНР" та ліквідацію групи російських офіцерів.

"Харків'янин готувався вчинити замах у багатоквартирному житловому будинку, де живе командир, заклавши саморобний вибуховий пристрій. Дії диверсанта створювали загрозу для життя багатьох мирних громадян. Контррозвідники і слідчі СБУ із задіянням бійців ЦСО "А" затримали зловмисника з вибухівкою в будинку", - йдеться в повідомленні.

За попередніми оцінками, потужність вибухового пристрою складала 0,5 кг тротилу і приводився в дію за допомогою радіосигналу з автомобільної сигналізації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ викрила правоохоронців у шпигунстві для іноземних дипломатичних місій.