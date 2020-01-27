Покушение на ветерана АТО в Харькове: киллер сделал громкое признание (видео)

Покушение на бывшего командира ВСУ в Харькове (коллаж РБК-Украина)

Командира ВСУ пытались подорвать в подъезде многоэтажки

Российские спецслужбы завербовали киллера для покушения в Харькове на ветерана АТО, бывшего командира ВСУ Григория Сиваченко. Разведчика-"айдаровца" пытались взорвать в подъезде многоквартирного дома в спальном районе, и жертвами могли стать также и другие жильцы, включая детей.

9 января убийцу удалось задержать на горячем. Харьковчанин использовал взрывчатку нестандартной конструкции мощностью в 0,5 кг тротила и с поражающими элементами и болтами, которая срабатывает от автосигнализации.

Как выяснилось, киллер ранее проходил службу в Нацгвардии, носил погоны капитана и сам был участником российско-украинской войны на Донбассе.

По словам пресс-секретаря управления СБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, боевого разведчика Сиваченко спецслужбы РФ пытались ликвидировать ради мести за успешные операции командира против террористических группировок "Л/ДНР" и российских интервентов. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Это месть... В частности, была обезврежена группа офицеров ВС РФ, один из них носил звание Героя России", - сказал он.

Так, осенью 2014 года во время боев за 32-й блокпост были ликвидированы российские военные - офицер 200-й бригады ВС РФ Евгений Трундаев (ему даже установили памятник) и группа других инструкторов, которые уничтожили много бронированной техники ВСУ. Вычислить их смог именно Сиваченко, на которого теперь охотится вражеская спецслужба даже на мирной части территории Украины.

Покушение на ветерана АТО и героя войны на Донбассе - киллер рассказал подробности (Фото: скриншот)

Кроме того, рассказал военный журналист Андрей Цаплиенко, командир разведки в городе Счастье перегонял из "серой зоны" танк, который вытащил из-под носа у оккупантов.

После неудавшегося покушения и задержания наемный убийца сделал признание, что его завербовали сотрудники Главного разведывательного управления РФ и обещали заплатить за жизнь Сиваченко 25 тысяч долларов.

Так, Юрий Донцов служил командиром роты охраны в 5-й бригаде НГУ и уже в СИЗО рассказал, что долгое время сюда же - в следственный изолятор - сам возил задержанных и подозреваемых в сепаратизме и госизмене: "Среди них - Неля Штепа, Долгов и другие".

По словам капитана, его заставили совершить покушение, якобы угрожая родным.

"Все было под взрыв готово, но я отнекивался от этого", - рассказал Донцов.

Прочем, его переписка с российским офицером свидетельствует, что идея установить взрывчатку в подъезде принадлежит именно Донцову.

Рассказывая о том, как и через кого спецслужбы РФ передали ему взрывчатку, киллер признался, что "этих людей здесь немерянно!"

На вопрос о том, чувствует ли Донцов себя предателем, он ответил: "в каком-то смысле да".

Покушение на бывшего командира ВСУ в Харькове - киллер сделал признание