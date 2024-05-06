Улучшит настроение и поможет контролировать вес. Чем полезна спаржа для организма

Спаржу можно есть сырой или вареной, и она часто является главным ингредиентом супов, тушеного мяса, салатов и других блюд. Хотя вкус этого растения не всем нравится, он имеет много полезных свойств.

О том, чем полезна спаржа для организма, а также о том, кому ее есть не стоит, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое спаржа

Спаржа - это овощная культура, происходящая из семейства аспарагусов, насчитывающая около 300 видов. Некоторые из них выращиваются как декоративные растения, однако определенные разновидности спаржи съедобны.

Большинство людей знакомы со съедобной разновидностью, известной как садовая спаржа, или Asparagus officinalis - тонким зеленым растением, похожим на копье. Этот вид впервые вырастили в Греции более 2500 лет назад.

Спаржа, как правило, растет в умеренном климате. В отличие от большинства овощей, нуждающихся в сезонной посадке, спаржа - это многолетнее растение, которое отрастает из года в год. Поэтому периодически его можно найти в дикой природе.

Хотя зеленая спаржа наиболее распространена, существуют также розовые, фиолетовые и белые сорта.

Пищевая ценность спаржи

Спаржа - довольно низкокалорийный овощ, однако отличный источник витаминов и микроэлементов.

В частности, одна чашка сырой спаржи содержит следующие питательные вещества:

Калории - 26,8

Жиры - 0,161 г

Белок - 2,95 г

Клетчатка - 2,81 г

Углеводы - 5,2 г

Натрий - 2,68 мг

Спаржа - источник витаминов С, А, К и Е, витаминов группы B, калия и фосфора. Также аспарагус содержит небольшое количество других микроэлементов, таких как железо, цинк и рибофлавин.

Польза спаржи для организма

В первую очередь из-за низкой калорийности, незначительного содержания жиров и высокого содержания клетчатки, спаржа помогает контролировать вес - организм медленно переваривает клетчатку, благодаря чему ощущается сытость между приемами пищи.

Клетчатка также улучшает пищеварение и поможет снизить риск сердечных заболеваний, высокого кровяного давления и диабета. Кроме того, инулин в спарже способствует балансу кишечных бактерий - пробиотиков - что улучшает пищеварение и уменьшает газообразование.

Спаржа, как и другие зеленые овощи, богата антиоксидантами - соединениями, которые помогают защитить клетки от вредного воздействия свободных радикалов и снижают риск хронических заболеваний.

К антиоксидантам относятся витамин Е, витамин С и глутатион, а также различные флавоноиды и полифенолы. В частности, такие флавоноиды как кверцетин, изорамнетин и кемпферол оказывают противовоспалительное и противовирусное действие.

Спаржа - источник антиоксидантов (иллюстрация: Freepik)

Содержащийся в спарже сапонин протодиосцин помогает поддерживать репродуктивное здоровье, помогая увеличить выработку тестостерона, повышая либидо после менопаузы, а также положительно влияя на здоровье яичников.

Положительно влияет на репродуктивные функции и фолиевая кислота, которая тоже содержится в спарже. Кроме того, витамины, которые содержатся в овощах, не только улучшают иммунитет, но и положительно влияют на зрение и состояние кожи и костей.

А вот витамины группы В, источником которых также спаржа, могут улучшить настроение и помочь справиться с раздражительностью.

Когда нельзя есть спаржу

Несмотря на пользу, не советуют употреблять спаржу в следующих случаях:

аллергия на спаржу или растения из семейства лилейных - лук, порей, чеснок и шнит-лук;

ревматизм, артрит, подагра;

простатит или цистит;

болезни желудочно-кишечного тракта.

В таком случае необходимо проконсультироваться с врачом относительно сбалансированного рациона - как и для детского питания.