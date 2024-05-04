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Острый вкус - острый риск. Кому лучше не есть хрен

Суббота 04 мая 2024 19:21
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Острый вкус - острый риск. Кому лучше не есть хрен Кому не стоит есть хрен (иллюстрация: Wikipedia)
Автор: Людмила Рябухіна

Хрен, который иногда кладут в пасхальную корзину - это корнеплод, известный своим острым вкусом и запахом; поэтому его часто используют в качестве приправы к мясу. Однако, несмотря на его полезные свойства, в некоторых случаях употреблять хрен не следует.

О том, кому не стоит есть хрен, читайте в материале от РБК-Украина (проект Styler).

Использованные источники для подготовки материала: WebMD, Healthline, Главное управление Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области.

Пищевая ценность хрена

Поскольку хрен обычно едят в небольших количествах, типичная порция очень низкокалорийна, но содержит минералы и растительные соединения.

В частности, в одной столовой ложке (15 г) приготовленного хрена содержится:

  • Калории - 7
  • Белок - менее 1 г
  • Жир - менее 1 г
  • Углеводы - 2 г
  • Клетчатка - 0,5 г

Кроме этого, этот корнеплод содержит кальций, калий, магний, фолиевую кислоту и другие микроэлементы, а также витамины группы B и витамин С. К тому же витамина C в хрене больше, чем в лимоне - уступает корнеплод только смородине и шиповнику.

Какая польза от хрена

Содержащиеся в этом корнеплоде глюкозинолаты и изотиоцианаты могут защищать от рака, подавляя рост раковых клеток, а также способствуя их гибели.

Кроме этого, эти соединения предотвращают рост четырех типов грибков, которые провоцируют заболевание ногтей.

Другие соединения, такие как синигрин, работают как антиоксиданты и борются с повреждением клеток, вызванным свободными радикалами.

А аллилизотиоцианат, масло, выделяющееся при разрезании корня хрена, может обладать мощными антибактериальными свойствами и бороться с рядом опасных бактерий, включая кишечную палочку и сальмонелу.

Когда нельзя есть хрен

Поскольку хрен чрезвычайно острый и содержит горчичное масло, лучше употреблять его умеренно. Ведь слишком большое количество этого острого корня может вызвать раздражение слизистой, расстройства желудка, головокружение и рвоту.

Не советуют употреблять хрен в следующих случаях:

  • язва желудка или кишечника, воспалительные заболевания кишечника, инфекции или другие заболевания пищеварительного тракта;
  • гастрит или повышенная кислотность желудка;
  • болезни почек и печени;
  • энтероколит;
  • расстройства щитовидной железы.

Не рекомендуют употреблять хрен при беременности и грудном вскармливании - исследований о возможном влиянии недостаточно, чтобы утверждать про отсутствие негативных эффектов.

Также не советуют есть хрен детям до 4 лет - из-за чрезмерной остроты он может вызвать проблемы с желудком у маленьких детей.

В этих случаях необходимо проконсультироваться с врачом - однако это касается не только употребления хрена, но и рациона в целом, ведь повлиять на здоровье может не только этот корнеплод.

А сбалансированное питание в соответствии с особенностями организма и возраста необходимо для нормального функционирования организма.

Кстати, раньше мы рассказывали о том, можно ли есть сырую свеклу.

Читайте также о том, какой чай нельзя пить при беременности.

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